НОВЫЙ ОБРАЗ? ⟩ Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости

Звезда выглядела очень сдержанно. Для 50-летнего юбилея коллеги Жанна Агузарова выбрала классику: черный брючный костюм, белую шелковую блузку и босоножки на платформе. Только серебристый шарф на ее шее выдал прежнюю любовь к экстравагантности.

Визитная карточка исполнительницы – волосы ярких оттенков. Однако на сей раз прическа певицы была под стать общему стилю. Вместо красных или желтых волос на голове у Жанны Агузаровой оказалось каре темно-каштанового цвета. Если бы не ее фирменный вокал, то узнать в певице солистку «Браво» было бы трудно.

Отметим, Жанна Агузарова ведет довольно закрытый образ жизни. В последний раз ее видели в ютуб-шоу «Музыкалити». Тогда зрители обратили внимание, насколько невероятно молодо выглядит артистка.

Напомним, ранее в эфире программы «Звезды сошлись» эксперт прокомментировал слухи о хирургическом вмешательстве во внешность певицы. По его словам, Жанна Агузарова действительно обращалась за помощью к специалистам.