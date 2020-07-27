ВИДЕО ⟩ Премьер Юри Ратас в редакции портала Limon показал настоящий класс!

Совсем недавно премьер-министр Эстонии Юри Ратас уже не в первый раз посетил новый офис Postimees Grupp, где находится и портал Limon. В нескольких метрах от нашей развлекательной редакции господин Ратас показал мастерскую игру в пинг-понг и обыграл сотрудника редакции программы Reporter.
Вы даже представить не можете, как здорово он играет! Такому таланту можно позавидовать! Мы уже задумались, чем могла бы удивить страну президент Керсти Кальюлайд в нашей редакции? Свои варианты и предложения присылайте на электронный адрес: info@limon.ee.
А сейчас наслаждаемся игрой Ратаса. Смотрите видео!