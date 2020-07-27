«Меня выставили пьяной сумасшедшей»: униженная Волочкова разразилась гневной отповедью

«Повторюсь, никаких КПП, блокпостов и оцепления перед въездом в Дивеево я не видела, — уверяет балерина. — Там я сходила на продолжительную службу в монастыре, где присутствовало очень много народу, и все были без масок. Побывала на святых источниках. Разумеется, если бы я знала о неснятом карантине, не стала ехать семь часов по жаре на машине. И тем более никоим образом не афишировала бы в соцсетях свое присутствие в святых местах».

«У храма многие люди просили меня сфотографироваться с ними, и я никому не отказала, — вздыхает Волочкова. — Ни один человек не сказал мне, что в селе карантин и надо уезжать. Напротив, все на перебой приглашали в свои дома, признавались в любви».

«После молебна, перед отъездом домой я заехала на обед к Ивану и его супруге в их частный дом, — вспоминает Анастасия. — Супруга Ивана встретила меня с радушием и теплом и как гостье старалась угодить. Она приготовила для меня рыбку, стол вообще ломился от угощений (не думала я, что этот кусочек рыбки обойдется мне неприятным приключением и штрафом в 240 евро), Иван предложил вина. Мы беседовали на разные темы, просто общались».

«Вскоре туда бесцеремонно ворвались пятеро мужчин, двое из которых были в полицейской форме, — возмущается балерина. — Они не показали никаких документов и служебных удостоверений. Они набросились на меня с допросами, что я здесь делаю и как я сюда попала. Обвинили меня в том, что я нахожусь без маски и перчаток в данном населенном пункте, что нелегально пересекла границу карантина. Потом пытались подсунуть на подпись какие-то бумаги, начали бегать за мной и снимать происходящее на камеру мобильного телефона, хотя я приехала в гости — отдыхать, а не сниматься! Все это, на мой взгляд, напоминало выездной цирк, но только в конце истории аплодисментов не было».

«В отношении меня были составлены протоколы об административном правонарушении, — негодует Волочкова. — При этом у меня даже не попросили удостоверение личности! Не показали они и свои, дабы я могла удостовериться, что эти люди сотрудники полиции, а не городские сумасшедшие, купившие форму в военторге. Поэтому на их вопрос о том, как я сюда попала, с юмором ответила: мол, пробиралась лесными тропами, босиком по болотам и весям. С юмором же назвала себя и "балериной всея Руси"».

«А потом эти сотрудники МВД слили в Youtube ролик, в котором меня выставили в роли пьяной сумасшедшей, бегающей босиком по лесам и болотам. Это было такой низостью!» — шокирована артистка.

«Обвинения в мой адрес состояли исключительно из постов в Instagram местных жителей и продавцов магазина, где на фото я была без маски и не соблюдала социальную дистанцию в полтора метра, — отмечает балерина. — На их основе суд вменил мне штраф в 240 евро, хотя в день отъезда из Дивеево я не была ни в каком магазине! Была лишь на молебне в храме, а затем в частном доме на обеде».