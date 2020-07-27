«Меня выставили пьяной сумасшедшей»: униженная Волочкова разразилась гневной отповедью

Суд над Анастасией Волочковой, якобы нарушившей карантин, превратился в фарс. Десятки камер в зале, несоразмерный вине штраф в 240 евро, отвратительные видеозаписи в интернете — все это так возмутило балерину, что она разразилась гневной отповедью, передает Dni.ru.
«Многие в этот непонятный, сложный период карантина столкнулись с незаконно выписанными штрафами за его нарушение, — говорит Анастасия. — Я вижу, что люди не согласны и не понимают происходящего абсурда. Среди них и я».
«Я беспрепятственно приехала в село Дивеево (в Серафимо-Дивеевском монастыре в мощах почивает преподобный Серафим Саровский. — на машине, не ведая, что оно является запретной карантинной зоной, — продолжает Волочкова. — Приехала помолиться, как обычный прихожанин и паломник. Дивеевский монастырь — это место, в котором я чувствую определенную энергетику, куда приезжаю не за пиаром и без прессы. Перед поездкой я созвонилась со знакомыми местными жителями, и они меня уверили, что никакого карантина там нет — только рекомендовано ношение масок в общественных местах».
Как я прокомментирую? Прокомментирую. Действительно, приехала в Дивеево с добрыми намерениями помолиться и окунуться в святые источники? Вы считаете это можно запретить? То есть губернатор данной области может запретить веру верующему человеку? На храме не было написано, что вход закрыт. Служба-то шла. Храм открыт, ворота открыто. Нигде нет заболевших. Ни одного случая заболеваний здесь. Самое интересное, что я и помолилась, и на источниках побывала, молебен отстояла и только после из моей инстрагаммы местные правоохранители узнают о том, что я в Дивеево и приходят рассказать мне, что я не имела права сюда приезжать. Почему меня не остановили в храме? Там сложнее выследить? А здесь ворваться в дом к человеку - совершенно беззаконно. Не постучавшись в чужой дом, это разве справедливо? Даже, допустим, если на кто-то на кого-то выписывает штрафы, то я хочу спросить у правоохранительных органов и акцентировать внимание их руководство на полном нарушении законодательства и конституции. На каком основании люди в погонах размещают видео в ютьюбе? Хорошо, отсняли для протокола, так и прикрепите к делу, а не нарушайте всё подряд. Вот за это нужно наказывать, а не за то, что человек хочет помолиться или приехал в одно из самых святых мест на земле, где, кстати, нет ни одного случая заражения. Просто местная власть применяет вот такие методы послушания к монастырю. И еще, нигде ни рядом, ни в самом Дивеево не было никаких объявлений о том, что можно, а что нельзя. Село он закрыл, а храмы, магазины, монастырь открыты и везде много людей. А сейчас вокруг этой скромной истории с моим участием уже столько возни. Больше области нечем к себе привлечь внимание? И я буду благодарна всем сми, которые помогут мне разобраться в истинности конфликта монастыря и местного руководства области. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #дивеево
«Повторюсь, никаких КПП, блокпостов и оцепления перед въездом в Дивеево я не видела, — уверяет балерина. — Там я сходила на продолжительную службу в монастыре, где присутствовало очень много народу, и все были без масок. Побывала на святых источниках. Разумеется, если бы я знала о неснятом карантине, не стала ехать семь часов по жаре на машине. И тем более никоим образом не афишировала бы в соцсетях свое присутствие в святых местах».
«У храма многие люди просили меня сфотографироваться с ними, и я никому не отказала, — вздыхает Волочкова. — Ни один человек не сказал мне, что в селе карантин и надо уезжать. Напротив, все на перебой приглашали в свои дома, признавались в любви».
«После молебна, перед отъездом домой я заехала на обед к Ивану и его супруге в их частный дом, — вспоминает Анастасия. — Супруга Ивана встретила меня с радушием и теплом и как гостье старалась угодить. Она приготовила для меня рыбку, стол вообще ломился от угощений (не думала я, что этот кусочек рыбки обойдется мне неприятным приключением и штрафом в 240 евро), Иван предложил вина. Мы беседовали на разные темы, просто общались».
Мое путешествие не смогу в каждой фотографии описывать подробно, так что в карусельках смотрите😉 Это Священный город Муром. Успенский храм. Отец Александр. А ещё, у меня появилась подружка в лице моей поклонницы Вики Яшиной.😊 Она с папой показала мне святые места этого города.🙏 А в храме Людмила уделила человеческое внимание.🙏😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #муром
«Вскоре туда бесцеремонно ворвались пятеро мужчин, двое из которых были в полицейской форме, — возмущается балерина. — Они не показали никаких документов и служебных удостоверений. Они набросились на меня с допросами, что я здесь делаю и как я сюда попала. Обвинили меня в том, что я нахожусь без маски и перчаток в данном населенном пункте, что нелегально пересекла границу карантина. Потом пытались подсунуть на подпись какие-то бумаги, начали бегать за мной и снимать происходящее на камеру мобильного телефона, хотя я приехала в гости — отдыхать, а не сниматься! Все это, на мой взгляд, напоминало выездной цирк, но только в конце истории аплодисментов не было».
«В отношении меня были составлены протоколы об административном правонарушении, — негодует Волочкова. — При этом у меня даже не попросили удостоверение личности! Не показали они и свои, дабы я могла удостовериться, что эти люди сотрудники полиции, а не городские сумасшедшие, купившие форму в военторге. Поэтому на их вопрос о том, как я сюда попала, с юмором ответила: мол, пробиралась лесными тропами, босиком по болотам и весям. С юмором же назвала себя и "балериной всея Руси"».
«А потом эти сотрудники МВД слили в Youtube ролик, в котором меня выставили в роли пьяной сумасшедшей, бегающей босиком по лесам и болотам. Это было такой низостью!» — шокирована артистка.
А где же правда?! Я понимаю, что мною, как публичной и известной личностью и моим авторитетом очень удобно воспользоваться, как РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
«Обвинения в мой адрес состояли исключительно из постов в Instagram местных жителей и продавцов магазина, где на фото я была без маски и не соблюдала социальную дистанцию в полтора метра, — отмечает балерина. — На их основе суд вменил мне штраф в 240 евро, хотя в день отъезда из Дивеево я не была ни в каком магазине! Была лишь на молебне в храме, а затем в частном доме на обеде».
«Пусть этот штраф будет моей платой за веру и молитвы. А эта низость по отношению ко мне пусть остается на совести устроивших этот дешевый и мерзкий спектакль», — заключает Волочкова.