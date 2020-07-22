ВИДЕО ⟩ Адский ад: жительница переполненного Сочи рассказала, что творится на курорте

Татьяна Кольцова в интервью журналистам сообщила, что сезон в 2020 году в Сочи начался с пустых улиц и пляжей из-за пандемии коронавируса, поэтому не связанные с туристической индустрией местные жители «были счастливы» отдохнуть на безлюдном берегу.

Однако в конце июня 2020 года с ослаблением карантина в Краснодарсоком крае ситуация резко изменилась. Как только регион открыли для остальных россиян, в Сочи массово хлынули туристы, причем распределились они неравномерно - большая часть людей приехала в Имеретинскую долину, где «отели в начале сезона скинули цены до минимума, чтобы набить побольше постояльцев».

При этом жители других районов города стали узнавать о переполненности Сочи из соцсетей и по телевидению. «Этим летом у нас появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в соцсетях ни появилось видео, как парочки занимаются сексом в кабинке для переодевания или даже прямо на качелях на берегу на глазах у изумленной публики», - сказала она в интервью 161.ru.

Сочинка отметила, что туристы как будто забыли про опасность заразиться коронавирусом. «Никто ничего не боится, маски здесь не в почете. На входах в ТЦ продаются маски по 25 рублей за штуку. Народ злится, плюется, разворачивается и в ТЦ не идет. Но покупать маску ни за что не будет», - сетует жительница Сочи.

ТЦ "Моремол". Очередь в вендинг за масками. 40₽ штука Facebook По ее словам, многие сочинцы негативно относятся к туристам и за их поведение называют гостей «бздыхами». «Нагрузка на сочинские больницы возрастает каждое лето и без коронавируса. Кишечные инфекции никуда не деваются, и в августе инфекционки переполнены под завязку. На днях в городе открылись аквапарки и бассейны — они тоже добавят работы врачам. Сейчас, к примеру, переполнена травматология», - пояснила она.

На этом фоне туристический консультант Светлана Щипанова заявила, что отдых в Краснодарском крае является «мучением». Также она сравнила поездки в Сочи с турецкими курортами. В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт заявила, что турецкие отели имеют преимущество перед российскими из-за удобств.