ВИДЕО ⟩ Адский ад: жительница переполненного Сочи рассказала, что творится на курорте

Жительница Сочи рассказала, что сейчас происходит в переполненном туристами городе-курорте, передает Topnews, отметив, что на пляжах есть только стоячие места.
Однако в конце июня 2020 года с ослаблением карантина в Краснодарсоком крае ситуация резко изменилась. Как только регион открыли для остальных россиян, в Сочи массово хлынули туристы, причем распределились они неравномерно - большая часть людей приехала в Имеретинскую долину, где «отели в начале сезона скинули цены до минимума, чтобы набить побольше постояльцев».
При этом жители других районов города стали узнавать о переполненности Сочи из соцсетей и по телевидению. «Этим летом у нас появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в соцсетях ни появилось видео, как парочки занимаются сексом в кабинке для переодевания или даже прямо на качелях на берегу на глазах у изумленной публики», - сказала она в интервью 161.ru.
Сочинка отметила, что туристы как будто забыли про опасность заразиться коронавирусом. «Никто ничего не боится, маски здесь не в почете. На входах в ТЦ продаются маски по 25 рублей за штуку. Народ злится, плюется, разворачивается и в ТЦ не идет. Но покупать маску ни за что не будет», - сетует жительница Сочи.
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В Краснодарском крае сейчас наблюдается переизбыток туристов, поэтому подобрать что-то хорошее для отдыха практически невозможно. «В Сочи все выходят на один пляж - Имеретинку, все сидят друг у друга на головах. Качество ужасное, лежак за 500 рублей! Что там будет делать многодетная семья? Это не отдых, а мучение», - сказала она, выразив надежду на развитие гостиниц Краснодарского края.