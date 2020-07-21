Официально: Дмитрий Шепелев стал ведущим на телеканале ТНТ

Дмитрий Шепелев будет вести новое развлекательное семейное телешоу. «Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата – развлекательный проект "Ты как я" Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии», – объявили в пресс-службе телеканала ТНТ, пишут Dni.ru.

Интересно, что с ТНТ Дмитрий Шепелев раньше никогда не работал, поэтому для обоих это сотрудничество в новинку. Впрочем, сам шоумен настроен очень позитивно. «Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал отцом семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения», – признался Дмитрий Шепелев.

Отметим, что шоумен объявил о своем уходе с Первого канала в феврале. Последние годы он трудился в скандально известной передаче «На самом деле». С тех пор популярный ведущий предпочитал не говорить о том, где он будет работать и чем заниматься.