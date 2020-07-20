11 вещей, которые нельзя оставлять в машине летом

Также в салоне машины можно хранить далеко не все вещи. Вот список предметов, которые в тёплый день лучше забрать с собой.

1. Лекарства

Большинство препаратов производители рекомендуют хранить при температуре не выше 25 °C, в прохладном, защищённом от света месте. Жара может повлиять на химический состав лекарств, а значит, и на их эффективность.

Если вы вынуждены возить таблетки с собой, то храните их в сумке, где они будут спрятаны от солнечных лучей и нагреются не так сильно, как в машине.

2. Одноразовые пластиковые бутылки с водой

Исследования показали, что из‑за жары пластик активнее выделяет вещество, которое, предположительно, может быть токсично для человека и вызывает эндокринные и метаболические нарушения.

Правда, чтобы провести этот эксперимент, воду нагревали до 70°C в течение четырёх недель, и эти условия всё же далеки от реальности. Но в любом случае лучше не рисковать и забирать воду с собой, особенно если планируете оставить машину на жаре надолго.

Тем более что бисфенол не единственная опасность, которая скрыта в пластиковых бутылках. Под прямыми солнечными лучами вода и прозрачный пластик могут сработать как линза — и даже вызвать возгорание.

3. Гаджеты

Телефоны, планшеты, детские игрушки на батарейках и так далее. Жара негативно влияет на литиевые батареи, уменьшая срок их службы. Производители устройств — например, Apple — предупреждают, что температура выше 35°C может повредить аккумулятор.

4. Солнцезащитный крем

От сильной жары он может свернуться, поменять структуру и растерять свою эффективность. Впрочем, обычных кремов это тоже касается.

5. Алкоголь

Например, в пиве на жаре вырабатывается вещество, которое придаёт напитку отвратительный кисло‑горький вкус и аромат, напоминающий вонь скунса. У вина вкус тоже портится и становится более резким и неприятным. Не зря ведь его хранят в темноте и прохладе — при температуре не выше 20°C.

6. Шоколад

Он начинает плавиться при температуре 26°C. В итоге от плитки, оставленной в разогретом автомобиле, у вас останется только коричневая лужица.

7. Восковые мелки для рисования

При 40°C они начинают размягчаться, при 48°C — плавятся до жидкого состояния. Так что если не хотите отмывать сидения и коврики, проследите, чтобы дети не разбрасывали мелки по салону.

8. Еда

Особенно скоропортящаяся: готовые блюда, молочные продукты, яйца, мясо, рыба, пирожные с кремом и так далее. Их не рекомендуется хранить вне холодильника дольше 2 часов, а если температура за бортом выше 32°C, это время сокращается до 1 часа. После этого срока есть продукты будет уже небезопасно: жара прекрасно помогает размножаться бактериям и влияет на структуру и консистенцию блюда.

9. Зажигалки

Они могут взорваться и вызвать пожар. В основном это касается газовых зажигалок, но и бензиновые тоже не совсем безопасны. Топливо в любом случае запаковано в тесную коробочку и на жаре может сильно расширяться.

Кстати, по этой причине зажигалки вообще лучше не оставлять на солнце — на балконе, на подоконнике, на террасе загородного дома. Были случаи, когда забытая зажигалка приводила к пожару.

10. Аэрозоли

Дезодоранты, освежители воздуха, спреи для горла и так далее. С ними может произойти то же, что и с зажигалкой. От нагрева воздух внутри баллончика расширяется, он может взорваться и повредить салон. Похожая история с пневматическими шинами — например, для велосипеда. Их тоже лучше не оставлять в машине с выключенным кондиционером.

11. Растения