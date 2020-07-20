71-летняя Пугачева затмила молодых подруг на вечеринке

Когда мужья беседуют на серьезные темы, мы можем «оторваться» и почирикать о своем, о девичьем. Олеся, Алла, Ида. Теплая вечеринка в холодную пору.

«Ах, какие ножки», «Алла Борисовна, какая вы красавица!», «Аллочка, ты супер! Моложе молодых!», «Алла Борисовна! Выглядите великолепно», «Алла Борисовна, вы моложе всех», «А ножки-то какие! Ну как 18-летняя! Алла Борисовна красотка», — восхищаются внешним видом Пугачевой ее подписчики в инстаграме.