Пн, 20.07.2020
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71-летняя Пугачева затмила молодых подруг на вечеринке

Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

71-летняя Алла Пугачева устроила вечеринку с подругами: 31-летней певицей Олесей Бословяк и 43-летней правозащитницей Идой Достман, делится lady.mail.ru.

Когда мужья беседуют на серьезные темы, мы можем «оторваться» и почирикать о своем, о девичьем. Олеся, Алла, Ида. Теплая вечеринка в холодную пору.

 — отметила певица под фотографией.

«Ах, какие ножки»,  «Алла Борисовна, какая вы красавица!»,  «Аллочка, ты супер! Моложе молодых!»,  «Алла Борисовна! Выглядите великолепно»,  «Алла Борисовна, вы моложе всех»,  «А ножки-то какие! Ну как 18-летняя! Алла Борисовна красотка», — восхищаются внешним видом Пугачевой ее подписчики в инстаграме.

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