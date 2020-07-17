ОХ, ГОРЯЧА! ⟩ Исполнительница рэпа из Эстонии опубликовала провокационные кадры, которые не оставят равнодушным даже топ-моделей

Племянница эстонской топ-модели Кармен Касс Жасмин, которая нашла свое призвание в рэпе, решила использовать и свой генетический талант быть моделью.
Дочь Джоэля де Луна Жасмин Касс больше известна как рэпер под сценическим именем Yasmyn. Вчера молодая исполнительница рэпа поделилась с подписчиками шикарными кадрами.
Сломала ноготь, пока ремонтировала твою машину,
- подписала пост Yasmyn.
Автор фотосессии - путешественник и возлюбленный Катри Катс - Юхани Сярглеп. Горячие снимки заметила и знаменитая тетя Жасмин, которая прокомментировала фото картинкой огня.