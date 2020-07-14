МОДНЫЙ ПРИГОВОР ⟩ Алсу показала всему интернету, как носить маленькое черное платье летом

Наконец-то я нашла идеально сидящее маленькое черное платье на все случаи жизни. Показываю несколько вариантов из сотен возможных, как буду носить его я.

«Вау! В какой ты шикарной форме», «Изящная Алсу», «Идеальной девушке — идеальное платье», «Роскошная леди в черном, фигурка точеная», «Красиво получилось», «Стильняшка», «Идеальное черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины», «Вам очень идет», «Не платье идеальное, а фигура», «Просто шикарно. Родить троих детей и иметь такую фигуру, круто», «Вечно молодая», «Вы украшаете любой наряд», — восхитились в комментариях к ролику друзья и поклонники певицы.