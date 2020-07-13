ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таким Горхолл вы еще не видели: концертная площадка советской эпохи хранит в себе немало интересного

В рамках мероприятия Tallinn Open House, которое проходило на прошлой неделе, Горхолл был открыт для экскурсий. И всем желающим показали, как живет сегодня этот уникальный памятник архитектуры, последний концерт в котором состоялся в декабре 2009 года.

Так выглядит Горхолл сегодня ФОТО: Лиана Турпакова

Разговоры о необходимости реконструкции Горхолла, построенного к Олимпиаде 1980 года, ведутся давно, но пока остаются лишь разговорами. Поэтому здание пребывает, мягко скажем, не в очень хорошем состоянии. Заброшенность ощущается и снаружи, и внутри. Прежде всего в нос ударяет затхлый запах, ты видишь ведра, подставленные там, куда капает года, - и при входе, и на сцене.

Кстати, Горхолл - единственное здание в Эстонии, которое видно из космоса. Горхолл был сдан в эксплуатацию за месяц до начала Олимпийской регаты, и назывался Дворец Культуры и Спорта им. В. И. Ленина. Когда в зале проходили торжественные мероприятия, в соседних помещениях работники спешно доклеивали пол, да и крыша протекала всегда, так что ведра появились не вчера. Сегодня, оказывается, в Горхолле работают 11 человек, поддерживается постоянная температура, так что концертный холл живет своей жизнью.

Через стекло можно увидеть и чьи-то концертные костюмы. ФОТО: Лиана Турпакова

Конечно, как концертная площадка Горхолл идеален. Акустика тут потрясающая, и когда гид стоит на сцене и вполголоса говорит, ты, сидя где-то в середине зрительного зала, слышишь каждое слово. Звук не растворяется, а стены держат его прекрасно. И, конечно же, удобные кресла: они заказывались в Югославии, и каждое стоило 200 долларов. Кто помнит, какой курс рубля к доллару был в те советские времена? 68 копеек. Так что за кресла заплатили очень много.

В 1997 году начался упадок Горхолла. Здание является памятником, то есть снести его нельзя. Город неоднократно пытался избавиться от советской постройки, но реставрация требует больших вложений. Главный архитектор Горхолла Райне Карп несколько лет назад сделал новый проект, предлагал убрать все провода, поменять облицовку, но все упирается в финансы. 26 февраля город Таллинн, Tallink Grupp и Infortar заключили соглашение о намерениях развития Горхолла. Планируется переделать Горхолл в международный конференц-центр и концертный зал и обустроить прилегающую территорию. Скорее всего, реставрационные работы начнутся в следующем году, и мы уже не увидим Горхолл в нынешнем виде.