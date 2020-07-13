Анна Седокова показала фото в купальнике и лишила фанатов покоя

Для того чтобы подписчики смогли насладиться не только видом Анны Седоковой в купальнике, но и осмыслением мудрости прошлых веков, певица решила сопроводить снимок цитатой Бенджамина Франклина. Опубликовала она ее на языке оригинала.

Вино – это постоянное напоминание о том, что Бог желает видеть нас счастливыми,

– написала Анна Седокова.

При чем здесь вино, поклонникам певицы осталось только гадать, ведь ничего подобного на фотографии обнаружить им не удалось. На снимке запечатлены лишь морской берег и сама певица в купальнике – пусть и закрытом, но подчеркивающем все изгибы ее тела.