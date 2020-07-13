Пн, 13.07.2020
Zanzibar в Ласнамяэ закрылся, но вместо него народ теперь зажигает в новом ирландском пабе! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Анна Седокова показала фото в купальнике и лишила фанатов покоя

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Анна Седокова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фотографию с песчаного берега в купальнике. Поклонники пришли от увиденного в настоящий восторг, пишут Дни.ру.

Для того чтобы подписчики смогли насладиться не только видом Анны Седоковой в купальнике, но и осмыслением мудрости прошлых веков, певица решила сопроводить снимок цитатой Бенджамина Франклина. Опубликовала она ее на языке оригинала.

Вино – это постоянное напоминание о том, что Бог желает видеть нас счастливыми,

– написала Анна Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

При чем здесь вино, поклонникам певицы осталось только гадать, ведь ничего подобного на фотографии обнаружить им не удалось. На снимке запечатлены лишь морской берег и сама певица в купальнике – пусть и закрытом, но подчеркивающем все изгибы ее тела.

Впрочем, над этой загадкой поклонники Анны Седоковой решили долго голову не ломать. Они сосредоточились на просмотре фотографии. Как признались многие комментаторы, снимок лишил их покоя.

НАВЕРХ