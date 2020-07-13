Анна Седокова показала фото в купальнике и лишила фанатов покоя

Анна Седокова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фотографию с песчаного берега в купальнике. Поклонники пришли от увиденного в настоящий восторг, пишут Дни.ру.
Для того чтобы подписчики смогли насладиться не только видом Анны Седоковой в купальнике, но и осмыслением мудрости прошлых веков, певица решила сопроводить снимок цитатой Бенджамина Франклина. Опубликовала она ее на языке оригинала.
Вино – это постоянное напоминание о том, что Бог желает видеть нас счастливыми,
– написала Анна Седокова.
При чем здесь вино, поклонникам певицы осталось только гадать, ведь ничего подобного на фотографии обнаружить им не удалось. На снимке запечатлены лишь морской берег и сама певица в купальнике – пусть и закрытом, но подчеркивающем все изгибы ее тела.
Впрочем, над этой загадкой поклонники Анны Седоковой решили долго голову не ломать. Они сосредоточились на просмотре фотографии. Как признались многие комментаторы, снимок лишил их покоя.