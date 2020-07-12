ВИДЕО ⟩ Укравшие в Ласнамяэ алкоголь пенсионерки удирали на внедорожнике Mercedes со скоростью 120 км/ч

Работники магазина также заметили несколько пакетов из фольги в припаркованном на стоянке магазина внедорожнике Mercedes, который принадлежал женщинам. Поэтому охранники магазина попросили полицию также обыскать и машину воровавших женщин.

«Полиция сообщила, что женщины потеряли ключи от машины и поэтому не могут ее обыскать», – сказал человек, связанный с магазином. Ситуация закончилась тем, что полиция покинула место происшествия, а сотрудники охраны магазина стали сами преследовать женщин. В итоге, на помощь вновь была вызвана полиция.

«По сути, они удирали от нашего сотрудника со скоростью 120 км/ч по городу. Это чудо, что не произошло несчастного случая. На самом деле наши сотрудники выполнили работу вместо полиции. Почему мы должны были их ловить, преследовать и снова вызывать полицию? Почему полицейские не выполнили свою работу на парковке магазина и сразу не проверили машину подозрительных женщин?» – задается вопросом мужчина, которого больше всего поразило безразличие полиции в этой истории.

Закончилось все тем, что женщин поймали на Пирита-теэ. На место также прибыли сотрудники таможни, которые обнаружили в автомобиле контрабандные сигареты и некоторые другие вещи.

Катрин Луст прибыла на место происшествия в тот момент, когда таможенники допрашивали одну из женщин на Пирита-теэ. «Kuuuurija» было подтверждено, что в кроме контрабандных сигарет в машине были обнаружены алкогольные напитки с подозрительными этикетками.

Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Йевонен:

В понедельник после 13:00 в полицию сообщили о краже в магазине на улице Варраку в Ласнамяэ. По прибытию полицейского патруля, выяснилось, что женщины 63 и 70 лет пытались украсть из магазина две бутылки джина и две коробки конфет на общую сумму 32 евро. Сотрудники полиции назначили женщинам наказание в порядке быстрого производства в соответствии с пунктом 1 статьи 218 Уголовного кодекса.

После окончания разбирательств и возвращения в магазин неповрежденных товаров обе женщины были освобождены. Мужчина, представившийся охранником магазина, заметил на заднем сиденье автомобиля Mercedes-Benz, принадлежащего женщинам, различные товары и пакет из фольги и заявил, что это также украденные товары. Дверь машины была заперта, и, по словам женщин, ключи от машины были переданы перед входом в магазин еще одной знакомой женщине. Владелец автомобиля показала полицейским содержимое своей сумки и ключей от машины там не оказалось.

Согласно Закону об охране общественного порядка, полиция может открыть дверь машины, если есть основания полагать, что в ней находятся предметы, которые возможно конфисковать или изъять в соответствии с законом. Сотрудники полиции посмотрели видео с камер наблюдения, на которых видно, что люди, пойманные на краже в этот день, заходили в магазин один раз. Мужчина, представившийся охранником, не представил никаких доказательств того, что предметы в автомобиле женщин были украдены, поэтому у полиции не было законных оснований для вскрытия двери автомобиля и они покинули место происшествия.

Около 18:00 в полицию сообщили о Mercedes-Benz совершавшем опасные маневры. Полиция остановила автомобиль на Пирита-теэ и обнаружила в нем женщин пойманных в этот же день на краже в магазине. Чтобы выяснить причины, по которым женщины якобы мчались, им было предложено показать багажник своей машины. Во время осмотра транспортного средства в багажнике автомобиля было обнаружено несколько блоков немаркированных сигарет из третьих стран, поэтому полиция обратилась за помощью в Налогово-таможенный департамент, который продолжит заниматься этим делом.

Что касается других товаров, изъятых из транспортного средства для проверки, то в настоящее время неизвестно, были ли они украдены или нет. С полицией не связывались по поводу возможной кражи.

Полицейские могут ограничивать права и свободы людей только при наличии разумных оснований для этого. В этом случае сотрудникам полиции не было представлено никаких доказательств того, что предметы в автомобиле могли быть украденными. Угроза обществу заключалась не в возможной краже, которая еще не доказана, а скорее в погоне на высокой скорости, которая якобы достигала 120 км/ч. О такой ситуации необходимо сообщить в полицию, а не ехать самому за транспортным средством.

Кристьян Лукк

пресс-секретарь

Департамент полиции и погранохраны