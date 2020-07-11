«Мне казалось, что я уже справилась»: Тодоренко хочет обратиться к психологу

«Как же сильно я скучаю! Только села в самолет, а уже кажется, что между нами целая вечность. Маме сложно уезжать в командировки. Мне казалось, что я справилась, а я все еще не могу привыкнуть к тому, что не имею возможности обнять вас в ближайшие три дня и поцеловать», — написала Регина Тодоренко.

Тодоренко пошутила, что нужно записаться к психологу. Потому что она понимает, что ее отсутствие — не трагедия, но ничего с собой поделать не может. «Очень тяжело расставаться с любимыми, я даже на полдня ухожу, чувствую, что должна остаться с ними, но что поделать…», «Это нормально, зато потом такая яркая встреча будет», «Прекрасная семья», — так поддержали молодую маму подписчики.