Стрельцов ожидают серьезные проблемы, а у Рыб будут успехи в финансах: гороскоп на 11 июля

Влюбленных не ожидают значительные перемены, однако тенденции, наметившиеся в предыдущие дни, явно набирают силу; ссорившиеся продолжат спорить и выяснять отношения, счастливые будут наслаждаться обществом друг друга. Безусловно благоприятен день для пар, в которых женщина значительно старше мужчины, пишет Дворец.

Овен

Ярко выражено влияние позитивных тенденций, можно действовать решительно и не опасаться непреодолимых трудностей. Перед Овнами открываются широкие возможности для раскрытия творческого потенциала; день отлично подходит для освоения ремесел, учебы, посещения разнообразных семинаров. Не придется сожалеть об инвестициях и покупках – в финансовых делах вы руководствуетесь интуицией, которая вас наверняка не подведет.

Благоприятный день для общения: вы понимаете окружающих с полуслова, ловко избегаете любых конфликтных ситуаций. Звезды советуют быть осторожнее тем, кто завязывает новые знакомства – за внешним дружелюбием могут скрываться холодное равнодушие или даже недоброжелательность.

Телец

День противоречивый, имеют место как позитивные, так и негативные тенденции, поэтому следует проявить бдительность и осторожность. Нежелательно заниматься сложными и утомительными делами, физическим трудом; работу на приусадебном участке звезды тоже советуют отложить. Возможны конфликты с малознакомыми людьми, проблемы при посещении общественных мероприятий.

Источником приятных эмоций станут встречи со старыми друзьями, порадует и время, проведенное в кругу семьи. Для романтических свиданий особенно благоприятна середина дня. Возможны финансовые потери – будьте внимательны при расчетах.

Близнецы

День принесет некоторое снижение жизненного потенциала, в связи с чем возможны недомогания. А вот плохое настроение сегодня обойдет Близнецов стороной – обычная жизнерадостность не изменит представителям данного знака. Именно вы выступите инициатором развлечений, станете организаторов семейных праздников и дружеских встреч. Звезды советуют не переоценивать своих финансовых возможностей: сегодня вы склонны тратить больше, чем следовало бы.

Особое внимание следует уделить старшим родственникам: сейчас они нуждаются в вашем совете и поддержке. Юных представителей знака ожидает приятная встреча, романтически настроенные особы услышат долгожданное признание.

Рак

Раки отлично проведут день, если не решат отправиться в далекие края на поиски приключений. Звезды настоятельно рекомендуют отказаться от путешествий, не подготовленных должным образом, не рассчитывать слепо на удачу в поездках. Еще одна сфера, находящаяся под влиянием негативных тенденций – это ваше самочувствие. Стоит избегать перегрузок, соблюдать режим дня, хранить верность принципам правильного питания.

В остальном день вполне благоприятен, можно рассчитывать на успех в делах, удачное стечение обстоятельств в личной жизни. Во всех отношениях полезным будет посещение культурных мероприятий, можно провести свободное время в музее или библиотеке.

Лев