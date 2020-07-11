Стрельцов ожидают серьезные проблемы, а у Рыб будут успехи в финансах: гороскоп на 11 июля

Сегодняшний день весьма хорош, звезды обещают поддержку во всех начинаниях, хорошее настроение и прекрасное самочувствие. Удачными будут поездки, активный отдых на свежем воздухе пойдет на пользу. Не стоит отказываться от приглашений на вечеринки, можно воспользоваться любым поводом для семейного праздника или торжества в кругу друзей. Значительных финансовых поступлений не ожидается, но можно удачно распорядиться имеющимися средствами.
Влюбленных не ожидают значительные перемены, однако тенденции, наметившиеся в предыдущие дни, явно набирают силу; ссорившиеся продолжат спорить и выяснять отношения, счастливые будут наслаждаться обществом друг друга. Безусловно благоприятен день для пар, в которых женщина значительно старше мужчины, пишет Дворец.
Овен
Ярко выражено влияние позитивных тенденций, можно действовать решительно и не опасаться непреодолимых трудностей. Перед Овнами открываются широкие возможности для раскрытия творческого потенциала; день отлично подходит для освоения ремесел, учебы, посещения разнообразных семинаров. Не придется сожалеть об инвестициях и покупках – в финансовых делах вы руководствуетесь интуицией, которая вас наверняка не подведет.
Благоприятный день для общения: вы понимаете окружающих с полуслова, ловко избегаете любых конфликтных ситуаций. Звезды советуют быть осторожнее тем, кто завязывает новые знакомства – за внешним дружелюбием могут скрываться холодное равнодушие или даже недоброжелательность.
Телец
День противоречивый, имеют место как позитивные, так и негативные тенденции, поэтому следует проявить бдительность и осторожность. Нежелательно заниматься сложными и утомительными делами, физическим трудом; работу на приусадебном участке звезды тоже советуют отложить. Возможны конфликты с малознакомыми людьми, проблемы при посещении общественных мероприятий.
Источником приятных эмоций станут встречи со старыми друзьями, порадует и время, проведенное в кругу семьи. Для романтических свиданий особенно благоприятна середина дня. Возможны финансовые потери – будьте внимательны при расчетах.
Близнецы
День принесет некоторое снижение жизненного потенциала, в связи с чем возможны недомогания. А вот плохое настроение сегодня обойдет Близнецов стороной – обычная жизнерадостность не изменит представителям данного знака. Именно вы выступите инициатором развлечений, станете организаторов семейных праздников и дружеских встреч. Звезды советуют не переоценивать своих финансовых возможностей: сегодня вы склонны тратить больше, чем следовало бы.
Особое внимание следует уделить старшим родственникам: сейчас они нуждаются в вашем совете и поддержке. Юных представителей знака ожидает приятная встреча, романтически настроенные особы услышат долгожданное признание.
Рак
Раки отлично проведут день, если не решат отправиться в далекие края на поиски приключений. Звезды настоятельно рекомендуют отказаться от путешествий, не подготовленных должным образом, не рассчитывать слепо на удачу в поездках. Еще одна сфера, находящаяся под влиянием негативных тенденций – это ваше самочувствие. Стоит избегать перегрузок, соблюдать режим дня, хранить верность принципам правильного питания.
В остальном день вполне благоприятен, можно рассчитывать на успех в делах, удачное стечение обстоятельств в личной жизни. Во всех отношениях полезным будет посещение культурных мероприятий, можно провести свободное время в музее или библиотеке.
Лев
Очень удачный день. У Львов будет возможность заняться любимым делом и познакомиться с людьми, разделяющими их увлечения и интересы. В целом день более благоприятен для дружеских отношений, чем для романтических, но это не помешает влюбленным получить удовольствие от общения и приятно провести время. У некоторых представителей знаков возникнет повод для ревности; старайтесь контролировать свои эмоции, не устраивайте сцен из-за пустяков.
Звезды советуют напомнить о себе старым знакомым: от них вы можете неожиданно получить очень заманчивые предложения. Жизненный потенциал высок, в течение всего дня вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.
Дева
Возможны проблемы в общении, особенно высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми. Звезды советуют воздержаться от посещения заведений общественного питания – есть вероятность отравлений, а также проблем со здоровьем, вызванных изменением рациона. Чрезвычайно благоприятна финансовая картина, можно делать крупные покупки и инвестиции.
Настроение будет хорошим, появятся поводы для радости, возможны приятные сюрпризы.
Влюбленных ожидают волнения, но серьезных проблем не предвидится, вскоре вы убедитесь в прочности и взаимности своих чувств. Вероятно получение известий от друзей, живущих в других городах.
Весы
Очень высок жизненный потенциал Весов; представители данного знака сегодня полны энергии и совершенно неотразимы. Не лишним будет и здравый смысл: именно благодаря ему вы сможете избежать проблем и недоразумений в отношениях с близкими. Нежелательно откровенничать с малознакомыми людьми, обсуждать свои проблемы с теми, от кого вы не рассчитываете получить реальную помощь.
Возьмите в свои руки контроль над развитием романтических отношений, не бойтесь проявить инициативу, сделать первый шаг к сближению. Это удачный день для тех, кто жаждет новых ощущений и экспериментов, хочет испытать свои силы на новом поприще.
Скорпион
Скорпионам следует уделить внимание семейным делам. Нельзя игнорировать замечания и просьбы родственников, отказываться от уступок – все, что может быть истолковано как эгоизм и нежелание считаться с окружающими, может оказать разрушительное действие на ваши отношения с близкими. Несколько лучше обстоят дела в романтической сфере – здесь, по крайней мере, ситуация предсказуема и можно не опасаться неприятных сюрпризов.
Подходящий день для отдыха в дружеской компании, посещения увеселительных заведений и спортивных мероприятий. Поездки сложатся хорошо, если вы ограничитесь традиционными маршрутами и не станете рисковать, прокладывая собственный путь к цели.
Стрелец
Стрельцов ожидают серьезные проблемы в романтических отношениях, возможно разочарование в любимом человека, зарождение конфликта, который затянется надолго. Нельзя вести себя вызывающе, ставить ультиматумы, провоцировать избранника; станьте примером корректности и сдержанности, и вы сможете избежать многих проблем. Уязвимо здоровье, нужно беречь себя, следить за рационом.
В остальном день благоприятен. Высока вероятность приятных перемен в семье, получения радостных известий. Во всех отношениях замечательным будет отдых на природе. Любителей светской жизни ожидают новые знакомства.
Козерог
Козерогов, чьи основные интересы лежат в области семейных и романтических отношений, ждут серьезные трудности. Проблемы решаемы, но вам нужно взять паузу, спокойно обдумать создавшееся положение: в стремлении немедленно изменить ситуацию любой ценой вы можете наделать ошибок, если будете слишком торопиться. Важно, что даже в этот непростой день вам удастся сохранить душевное равновесие и внутреннее спокойствие.
Благоприятный день для новых знакомств, начала дружеских или деловых отношений. День обещает быть насыщенным впечатлениями и эмоциями. Не стоит отказываться от поездок – смена обстановки полезна вам чрезвычайно.
Водолей
День принесет затруднения в делах, на благополучное завершение которых вы рассчитывали. Наберитесь терпения, не предпринимайте решительных действий – сейчас вы можете только ждать. Звезды советуют отказаться от незапланированных покупок, постараться свести расходы к минимуму: финансовая ситуация неблагоприятна, стоит быть экономнее.
Очень хорошо складываются отношения с представителями старшего поколения, наступил благоприятный момент для того, чтобы обратиться к ним за советом или помощью. Звезды советуют отдать предпочтение активному отдыху и занятиям спортом - бездеятельность негативно скажется на вашем настроении.
Рыбы
Рыбам следует соблюдать максимальную осторожность в общении с любимым человеком: сегодня вы можете ранить чувства своего избранника, совершенно того не желая. Даже влюбленных, которые отлично ладят между собой, ожидают нелегкие испытания; сохранить взаимопонимание и доверие удастся не всем. Мужчин-Рыб среднего возраста ожидают новые знакомства, искушения и соблазны. Старайтесь не поддаваться на провокации. Нервное напряжение может стать причиной недомоганий.
Очень хорош день с финансовой точки зрения. Возникают интересные идеи, касающиеся инвестиций и покупок, особое внимание следует обратить на ювелирные изделия.