ВИДЕО ⟩ «Я украла и счастлива!» Лолита стащила платье в дорогом бутике

Видео этого момента она опубликовала в Instagram. Там же артистка призналась, что сознательно пошла на «преступление» и нисколько о том не жалеет. Хотя и признает, что такое деяние уголовно наказуемо. Но на этот случай она пообещала обратиться к «звездному» адвокату Сергею Жорину. Как известно, помимо Лолиты его услугами пользуются Евгений Петросян, Бари Алибасов, Максим Фадеев и другие селебрити.