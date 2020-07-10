Лера Кудрявцева сфотографировалась в одинаковых купальниках с двухлетней дочерью

Судя по подписи, Кудрявцева только что вернулась с отдыха в Сочи.

5 дней в Москве, а уже хочется вновь на море, — посетовала ведущая. — Куда у нас в России можно ещё съездить? Сочи-Крым ясно, где озера, реки и комфорт?

Поклонники наперебой стали предлагать Лере новые направления: Горный Алтай, Башкирия, Дон, Карелия, круиз по Волге и другие варианты. Некоторые от души пригласили Кудрявцеву к себе в гости — на дачу, в деревню, на огород. Пока неизвестно, какой из перечисленных маршрутов по-настоящему заинтересует телезвезду.