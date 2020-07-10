Лера Кудрявцева сфотографировалась в одинаковых купальниках с двухлетней дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева порадовала подписчиков новым фото с дочерью. На снимке 49-летняя звезда и ее двухлетняя дочь Маша позируют в одинаковых купальниках — слитных, черно-белых, с оригинально отделанными бретелями, пишет Экспресс газета.
Судя по подписи, Кудрявцева только что вернулась с отдыха в Сочи.
5 дней в Москве, а уже хочется вновь на море, — посетовала ведущая. — Куда у нас в России можно ещё съездить? Сочи-Крым ясно, где озера, реки и комфорт?
Поклонники наперебой стали предлагать Лере новые направления: Горный Алтай, Башкирия, Дон, Карелия, круиз по Волге и другие варианты. Некоторые от души пригласили Кудрявцеву к себе в гости — на дачу, в деревню, на огород. Пока неизвестно, какой из перечисленных маршрутов по-настоящему заинтересует телезвезду.
Разумеется, фото дочери Кудрявцевой тоже не осталось без комментариев. «Обе красотки! Доча вся в маму!» — умилились фанаты.