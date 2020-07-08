ПЫШНЕЕ ФОРМ НЕ БЫВАЕТ ⟩ «Русская Кардашьян» снялась в таких ракурсах, что никто даже не обратил внимания на ее новое бикини

25-летняя российская модель Анастасия Квитко не просто так получила свой титул русской Кардашьян. Поэтому девушка каждый раз напоминает об этом поклонникам в Инстаграме, выбирая самые откровенные наряды и позы. На новых снимках модель предстала в черном бикини, которое при большом желании не могло бы ничего скрыть. И чтобы подтвердить это, девушка показала его со всех сторон, покрутившись в бассейне перед камерой.