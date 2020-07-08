ПЫШНЕЕ ФОРМ НЕ БЫВАЕТ ⟩ «Русская Кардашьян» снялась в таких ракурсах, что никто даже не обратил внимания на ее новое бикини

И хоть модель часто радует подобными фото подписчиков, каждый новый снимок они встречают с восторгом, пишет Лайф.
25-летняя российская модель Анастасия Квитко не просто так получила свой титул русской Кардашьян. Поэтому девушка каждый раз напоминает об этом поклонникам в Инстаграме, выбирая самые откровенные наряды и позы. На новых снимках модель предстала в черном бикини, которое при большом желании не могло бы ничего скрыть. И чтобы подтвердить это, девушка показала его со всех сторон, покрутившись в бассейне перед камерой.
Настя собрала волосы в высокий хвост и надела солнцезащитные очки, чтобы добавить образу стиля и атмосферы пляжного отдыха. В подписи к фото модель сообщила, что рекламирует интересный комплект от Fashion Nova, но по комментариям поклонников стало ясно, что купальник их интересует меньше всего. И всего за несколько часов снимки девушки набрали 210 000 лайков.
Анастасия Квитко — 25-летняя девушка из Калининграда, которая сейчас живет и работает в США. Модель с пышными формами смогла найти там огромную базу фанатов, подтвердив для них слухи, что самые красивые девушки — из России. Настя работает с популярными брендами одежды для фигуристых дам, демонстрируя на себе все комплекты в соблазнительных ракурсах. А её 11,2 млн подписчиков в «Инстаграме» только рады новым откровенным фото.