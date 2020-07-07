Вт, 7.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Маша Малиновская показала подросшего сына

Маша Малиновская

ФОТО: Instagram

Телеведущая предпочитает скрывать своего наследника от любопытных глаз, пишет Пятый канал.

Скандальная телеведущая Малиновская решила показать подросшего сына Мирона в Instagram. Маша выложила несколько историй на своей страничке в социальной сети во время прогулки с мальчиком.

Маша Малиновская не часто выкладывает видео с сыном. Последнее она опубликовала в мае 2020-го: на ролике в Instagram телеведущая собственноручно стригла Мирона, видимо, из-за закрытых парикмахерских во время режима самосохранения.

На видео можно заметить невооруженным взглядом, что Мирон очень похож на маму чертами лица и цветом волос. Сейчас наследнику телезвезды девять лет, Малиновская родила его в 2011-м, но об отце ребенка точных сведений нет. Хотя сама Маша утверждает, что папой Мирона является чеченский бизнесмен.

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