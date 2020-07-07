ВИДЕО ⟩ Маша Малиновская показала подросшего сына

Скандальная телеведущая Малиновская решила показать подросшего сына Мирона в Instagram. Маша выложила несколько историй на своей страничке в социальной сети во время прогулки с мальчиком.

Маша Малиновская не часто выкладывает видео с сыном. Последнее она опубликовала в мае 2020-го: на ролике в Instagram телеведущая собственноручно стригла Мирона, видимо, из-за закрытых парикмахерских во время режима самосохранения.