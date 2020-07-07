Вт, 7.07.2020
Роберт Паттинсон о съемках на Лаагна-теэ: «Я ничего не видел через лобовое стекло» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Три русалки!» Элина Нечаева опубликовала фото в компании сестры и мамы

Элина Нечаева

ФОТО: Instagram

Оперная певица из Эстонии Элина Нечаева постоянно показывает подписчикам ее странички фото, сделанными в повседневной жизни. Но на этот раз снимок не оставил равнодушным никого - певица опубликовала фото, на котором позирует с мамой и сестрой.

В воскресенье на страничке Элины появилось фото, на котором она позирует с мамой и сестрой. Три красавицы решили сделать кадр в бикини на пляже.

Семейное лето,

- подписала снимок Нечаева.

Поклонники рассыпались в комплиментах:

Вы лучшая!

Какая красивая семья;

Три русалки!

Смотри фото!

НАВЕРХ