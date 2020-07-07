«Три русалки!» Элина Нечаева опубликовала фото в компании сестры и мамы

Оперная певица из Эстонии Элина Нечаева постоянно показывает подписчикам ее странички фото, сделанными в повседневной жизни. Но на этот раз снимок не оставил равнодушным никого - певица опубликовала фото, на котором позирует с мамой и сестрой.
В воскресенье на страничке Элины появилось фото, на котором она позирует с мамой и сестрой. Три красавицы решили сделать кадр в бикини на пляже.
Семейное лето,
- подписала снимок Нечаева.
Поклонники рассыпались в комплиментах:
Вы лучшая!
Какая красивая семья;
Три русалки!
Смотри фото!