«Три русалки!» Элина Нечаева опубликовала фото в компании сестры и мамы

Оперная певица из Эстонии Элина Нечаева постоянно показывает подписчикам ее странички фото, сделанными в повседневной жизни. Но на этот раз снимок не оставил равнодушным никого - певица опубликовала фото, на котором позирует с мамой и сестрой.