Саша Зверева раскрыла имя новорожденного сына из-за ошибки мужа

Вчера Дэн совершенно забыл, что решил открыть аккаунт на время своего отпуска по уходу за малышом и мгновенно стал популярным блогером. И сделал хайлайт с вечным сториз под названием Sebastian. Когда я взяла в руки телефон и своим зорким глазом увидела сию ситуацию, было поздно. Я его сначала прибила, а потом мы начали вместе хохотать. Под предыдущим постом за первые сутки был только один правильный ответ от девушки, которая назвала дату и даже минуту прямого эфира, где я говорю о том, что очень хотела бы, если родится мальчик, выбрать имя.... Себастиан: оно и международное, и такое русское, родное — Сева. И не избитое,