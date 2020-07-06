Саша Зверева раскрыла имя новорожденного сына из-за ошибки мужа

39-летняя Саша Зверева чуть больше недели назад стала мамой в четвертый раз. После родов певица уже успела показать лицо малыша, а позже стало известно, что Зверева родила мальчика, пишет Экспресс газета.
А вот имя маленького сына Саша решила скрывать и не хотела так быстро раскрывать интригу. В своем микроблоге она говорила поклонникам, что выбрала очень красивое имя для сына, и предлагала подписчикам его угадать. Правда, супруг Саши, американский юрист Дэн Уолбран, нарушил ее планы, случайно раскрыв все карты.
В своем микроблоге Дэн создал папку с сохраненными историями с новорожденным сыном, назвав ее «Себастьян». Мужчина быстро осознал ошибку и переименовал папку, однако внимательные поклонники успели заметить имя.
Поняв, что назад дороги нет, Саша вслед за мужем тоже решила рассекретить имя сына, только уже официально.
Вчера Дэн совершенно забыл, что решил открыть аккаунт на время своего отпуска по уходу за малышом и мгновенно стал популярным блогером. И сделал хайлайт с вечным сториз под названием Sebastian. Когда я взяла в руки телефон и своим зорким глазом увидела сию ситуацию, было поздно. Я его сначала прибила, а потом мы начали вместе хохотать. Под предыдущим постом за первые сутки был только один правильный ответ от девушки, которая назвала дату и даже минуту прямого эфира, где я говорю о том, что очень хотела бы, если родится мальчик, выбрать имя.... Себастиан: оно и международное, и такое русское, родное — Сева. И не избитое,
— поделилась с поклонниками Зверева.
Саша Зверева воспитывает троих детей от предыдущих отношений: 16-летнюю Василису и 11-летнего Макара от первого мужа, бизнесмена Ильи Гусева, и 4-летнего сына Льва от музыканта Дмитрия Алмазова. За американца Дэна Уолбрана Зверева вышла замуж в феврале этого года.