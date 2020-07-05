ВОТ ЭТО ПОЕЗДКА! ⟩ 50-летняя Наоми Кэмпбелл прокатилась в метро полностью обнаженной

Не так давно Наоми Кэмпбелл отпраздновала юбилей — 50 лет. Согласны, верится с трудом, учитывая то, как выглядит супермодель в свои годы. Как бы подтверждая, что возраст — лишь цифры в паспорте, Наоми с удовольствием снимается обнаженной.

На днях Кэмпбелл поделилась серией фото: на них она абсолютно голая позирует в метро — на платформе, в вагоне поезда, в вестибюле. «Ранее неопубликованное», — подписала кадры супермодель.