ЧТО ВИДИТЕ ВЫ? ⟩ Российская модель Playboy опубликовала фото с красивым видом, но внимание подписчиков привлекло совсем другое

Модель не в первый раз эпатирует публику. Ранее она уже выкладывала в Инстаграме откровенные снимки, которые не вызывали у ее фанатов ничего, кроме восторгов. Внешние данные Ирины ценят и профессионалы: она не раз появлялась на страницах журнала Playboy и в музыкальных видео, например, в клипе на композицию I Am The One исполнителя DJ Khaled.

Больше жарких снимков Ирины смотрите ЗДЕСЬ!