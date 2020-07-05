ЧТО ВИДИТЕ ВЫ? ⟩ Российская модель Playboy опубликовала фото с красивым видом, но внимание подписчиков привлекло совсем другое

Модель журнала Playboy Ирина Иванова ведет страницу в Instagram с 6,2 млн подписчиков, куда она без стеснения выкладывает свои самые горячие снимки.
Ее посты неизменно собирают десятки тысяч лайков. Так произошло и на этот раз: Ирина опубликовала фото с отдыха, которое оценили более 80 тысяч человек, сообщает Daily Star. «Хороший вид?» — интересуется Ирина у своих поклонников.
33-летняя модель позирует на летней террасе, опустив верхнюю часть купальника. Свою самую знаменитую часть тела уроженка России прикрывает руками. На заднем фоне — побережье с отдыхающими на пляже людьми, но, судя по комментариям, подписчики оценили не только место съемки.
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Среди поклонников Ирины нашелся и настоящий поэт, который настолько впечатлился ее постом, что прокомментировал его цитатой из литературного произведения. «Она была свободна в своей дикости. Она была странницей, каплей воды. Она не принадлежала ни одному человеку и ни одному городу», - написал Alex.g.leon
Модель не в первый раз эпатирует публику. Ранее она уже выкладывала в Инстаграме откровенные снимки, которые не вызывали у ее фанатов ничего, кроме восторгов. Внешние данные Ирины ценят и профессионалы: она не раз появлялась на страницах журнала Playboy и в музыкальных видео, например, в клипе на композицию I Am The One исполнителя DJ Khaled.
Больше жарких снимков Ирины смотрите ЗДЕСЬ!