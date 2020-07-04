БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Концерт nublu заманил под певческую эстраду много народа

После долгого перерыва у артистов наконец появилась возможность проводить небольшие концерты и встречаться с публикой.

В четверг состоялся концерт группы 2 Quick Start, а в пятницу - nublu.

Сегодня на сцену Певческого поля с концертом выйдет Карл-Эрик Таукар.

Для обеспечения безопасности всем гостям мероприятия выделяются места в соответствии с правилам 2 + 2 под певческой эстрадой. В продажу поступает всего по 1000 билетов на каждый из концертов, что обеспечивает каждому посетителю место с очень хорошим обзором прямо перед сценой.

На месте открыты специальные пункты с дезинфицирующими средствами, которые могут использовать все гости, но, несмотря на это, организаторы призывают людей оставаться дома в случае появления признаков болезни.