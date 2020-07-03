ДУШЕВНОЕ ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева и Максим Галкин устроили пикник во дворе своего особняка

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным устроили уютный пикник во дворе своего особняка в Подмосковье. В гости звездные супруги пригласили родных – брата юмориста с женой и детьми.

На своей странице в Instagram Максим опубликовал душевное видео, на котором запечатлены их близкие друзья и дети – Елизавета с Гарри.

В ожидании хозяина дома гости развели костер во дворе дома. Как раз в этот момент дочь Галкина Лиза начала вести видеорепортаж с места событий, а потом место оператора заняла сама Примадонна.