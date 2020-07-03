Пт, 3.07.2020
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ПОКУПАЕТЕ? ⟩ Детское фото легенды русского рока Виктора Цоя выставили на аукционе

Виктор Цой

ФОТО: Photo ITAR-TASS/COVI

На черно-белом снимке прославленному музыканту семь лет. Первоначальная стоимость кадра — восемь тысяч рублей (чуть больше 1 000 евро).

Детское фото Виктора Цоя выставили на аукцион в Москве. На снимке — будущая легенда русского рока в окружении одноклассников. Первоначальная цена лота составила — восемь тысяч рублей. На черно-белом снимке Цою — 7 лет. Тогда он учился в первом классе ленинградской школы. Аукцион еще продолжается.

Корреспондент Анна Калачева узнала об истории уникальной фотографии. Подробнее смотрите в видеорепортаже.

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