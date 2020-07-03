ПОКУПАЕТЕ? ⟩ Детское фото легенды русского рока Виктора Цоя выставили на аукционе

Детское фото Виктора Цоя выставили на аукцион в Москве. На снимке — будущая легенда русского рока в окружении одноклассников. Первоначальная цена лота составила — восемь тысяч рублей. На черно-белом снимке Цою — 7 лет. Тогда он учился в первом классе ленинградской школы. Аукцион еще продолжается.