Пригласили самых близких: в Сети появилось первое фото тайной свадьбы Андрея Макаревича

66-летний лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз, но долгое время скрывал от публики свою личную жизнь, пишет Сегодня.
Оказалось, что его избранница родом из Израиля и младше него на 30 лет. Эйнат Кляйн долгое время жила в Киеве, где училась на факультете журналистики, после чего вернулась в Израиль для продолжения образования.
Долгое время артист не реагировал на слухи о его тайной свадьбе, но на днях в Сети появилось фото торжества. Как сообщает Telegram-канал Mash, Андрей и Эйнат Кляйн поженились в Яффе (Израиль). На церемонии присутствовали всего 40 человек.
Эйнат хотела, чтобы было красиво и по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек 40 – мы пригласили самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется,
– поделился Андрей Макаревич.