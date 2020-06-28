Настя Ивлеева запускает новое шоу с челленджами

Во время карантина блогер опробовала новый формат общения со знаменитостями. Ивлеева предлагала публичным личностям отвечать на вопросы, а в случае проигрыша им нужно было выполнять не самые приятные задания. Видео так понравились зрителям, что теперь Анастасия решила сделать полноценное шоу, пишет Starhit.ru.
Запуск шоу произойдет в ближайшее время на канале Насти Ивлеевой на YouTube. При этом звезда хочет дать возможность заработка зрителям. По замыслу ведущей, подписчикам нужно придумать собственный незаурядный челлендж и снять его выполнение на видео. Если Ивлеевой и ее команде ролик придется по вкусу, они используют идею в шоу со звездой, а креативный зритель получит денежное вознаграждение.
«Прямой карантин» возвращается и переезжает на YouTube, но теперь уже и с вашим участием. Если ты хочешь противостоять звездам и выиграть реальные бабосики, показав свой талант в популярнейшем шоу Насти Ивлеевой, читай внимательно правила», — призывает блогер всех неравнодушных.
Судя по всему, проект Ивлеевой пришелся по вкусу поклонникам, ведь они принялись с восторгом обсуждать планы по покорению Сети. «Круто! Осталось найти в себе талант, чтоб придумать челлендж»; «Ну, наконец! Мы уже заждались новых выпусков от тебя»; «Я бы предложила покрасить волосы в зеленый, но сама ни за что», — прокомментировали публикацию фанаты.
В последнее время Анастасия страдает из-за репутационных потерь. Сначала ее обвиняли в вождении автомобиля после бокала шампанского, а недавно хейтеры набросились на звезду из-за ее чрезмерной любви к люксу. Правда, Ивлеева быстро осадила злопыхателей. «Девчонки, сколько угодно можете завидовать и что угодно говорить. А я счастлива. У меня классный муж, я одеваюсь, как хочу, ем, что хочу, живу, как хочу. Сейчас мы заехали за цветами мне», — делилась блогер с подписчиками.
Настя отметила, что имеет полное право делать то, что считает нужным, главное — никогда не переставать двигаться вперед. «Многие пишут, что я зазналась: сумки, бренды и так далее. Мне сейчас 29 лет, я взрослею, время идет. Мои интересы также меняются. И любая девушка меня поймет. Когда ты покупаешь новое платье, то тебе хочется повыпендриваться перед подругами. А мои подруги где? Правильно — в Сети. Главное, чтоб была мотивация развиваться, зарабатывать и покупать все эти наряды и платья. И чтобы душа была такой же чистой», — уверена Ивлеева.