Настя Ивлеева запускает новое шоу с челленджами

Запуск шоу произойдет в ближайшее время на канале Насти Ивлеевой на YouTube. При этом звезда хочет дать возможность заработка зрителям. По замыслу ведущей, подписчикам нужно придумать собственный незаурядный челлендж и снять его выполнение на видео. Если Ивлеевой и ее команде ролик придется по вкусу, они используют идею в шоу со звездой, а креативный зритель получит денежное вознаграждение.

«Прямой карантин» возвращается и переезжает на YouTube, но теперь уже и с вашим участием. Если ты хочешь противостоять звездам и выиграть реальные бабосики, показав свой талант в популярнейшем шоу Насти Ивлеевой, читай внимательно правила», — призывает блогер всех неравнодушных.

Судя по всему, проект Ивлеевой пришелся по вкусу поклонникам, ведь они принялись с восторгом обсуждать планы по покорению Сети. «Круто! Осталось найти в себе талант, чтоб придумать челлендж»; «Ну, наконец! Мы уже заждались новых выпусков от тебя»; «Я бы предложила покрасить волосы в зеленый, но сама ни за что», — прокомментировали публикацию фанаты.

Настя Ивлеева ФОТО: Скриншот видео Youtube

В последнее время Анастасия страдает из-за репутационных потерь. Сначала ее обвиняли в вождении автомобиля после бокала шампанского, а недавно хейтеры набросились на звезду из-за ее чрезмерной любви к люксу. Правда, Ивлеева быстро осадила злопыхателей. «Девчонки, сколько угодно можете завидовать и что угодно говорить. А я счастлива. У меня классный муж, я одеваюсь, как хочу, ем, что хочу, живу, как хочу. Сейчас мы заехали за цветами мне», — делилась блогер с подписчиками.