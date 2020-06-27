ВАМ НРАВИТСЯ? ⟩ Наташа Королева кардинально преобразилась

Поклонники остались в восторге от преображения певицы, отметив, что та стала выглядеть моложе и стройнее. «Я аж дар речи потеряла! Думаю, на странице ли я Наташи? Челка и худоба — классно! Давайте, Натали, вперед!», «Вам очень хорошо с этой помадой, с этим цветом волос и с челкой. Круто», — пишут пользователи. Некоторые и вовсе разглядели в Королевой 29-летнюю жену гендиректора Black Star. «Как на певицу Ханну похожа!» — удивлялись фанаты.

Новый имидж Наташи Королевой Instagram