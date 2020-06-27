Сб, 27.06.2020
Эстонская блогерша высказалась против голых мужчин на пляже: «Пусть ходят в бикини!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВАМ НРАВИТСЯ? ⟩ Наташа Королева кардинально преобразилась

Наташа Королева

ФОТО: Instagram

Певица удивила поклонников, представ в новом образе. Поклонники восхитились бьюти-экспериментом кумира. Многие отметили, что Наташа стала выглядеть моложе и напомнила им другую артистку, отмечает «Стархит».

47-летняя Королева опубликовала в личном блоге снимок, на котором демонстрирует образ с густой челкой и ярким макияжем. В таком виде звезда появилась на съемках в шоу «Где логика?» вместе с супругом Сергеем Глушко.

Поклонники остались в восторге от преображения певицы, отметив, что та стала выглядеть моложе и стройнее. «Я аж дар речи потеряла! Думаю, на странице ли я Наташи? Челка и худоба — классно! Давайте, Натали, вперед!», «Вам очень хорошо с этой помадой, с этим цветом волос и с челкой. Круто», — пишут пользователи. Некоторые и вовсе разглядели в Королевой 29-летнюю жену гендиректора Black Star. «Как на певицу Ханну похожа!» — удивлялись фанаты.

Новый имидж Наташи Королевой

Instagram

К слову, артистка не стесняется показывать себя без косметики и роскошных нарядов. Звезда старается быть максимально честной с поклонниками, поэтому часто публикует снимки, сделанные в домашней обстановке. Так, например, в прошлом году она смело разместила пляжное видео, на котором не скрывала лишний вес и отсутствие пресса.  

 
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«Я предпочитаю натуральность во всем, — заявляла Наташа. — Пока такая возможность имеется, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала».
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