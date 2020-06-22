В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

Резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус. О своем решении юморист сообщил в в Instagram.

«8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina. Хорошая цифра восемь. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки», — написал Харламов.

Адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена рассказал, что процесс начался примерно месяц-полтора назад, но из-за самоизоляции пришлось взять паузу с подачей заявления о разводе. Теперь, по его словам, все документы готовы и в ближайшее время заявление будет подано.

Кроме того, юрист заявил, что не знает точной причины развода, но предположил, что, возможно, между артистами есть «какая-то несовместимость». Главное, по мнению адвоката, что Асмус с Гариком Харламовым расстались «спокойно, мирно и без грязи».