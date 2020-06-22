В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

Об этом резидент Comedy Club сообщали в своем Instagram. Пословам юриста, бракоразводный процесс начался примерно полтора месяца назад, пишет Пярый канал.
Резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус. О своем решении юморист сообщил в в Instagram.
«8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina. Хорошая цифра восемь. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки», — написал Харламов.
8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь )
Адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена рассказал, что процесс начался примерно месяц-полтора назад, но из-за самоизоляции пришлось взять паузу с подачей заявления о разводе. Теперь, по его словам, все документы готовы и в ближайшее время заявление будет подано.
Кроме того, юрист заявил, что не знает точной причины развода, но предположил, что, возможно, между артистами есть «какая-то несовместимость». Главное, по мнению адвоката, что Асмус с Гариком Харламовым расстались «спокойно, мирно и без грязи».
«Они расстаются с большим уважением друг к другу. У них растет дочь, которую они воспитывают вместе, и поэтому очень важно, что у них остаются теплые, дружеские отношения», — поведал Кучерена.