«Пил и бил»: коллега Ефремова обвинил актера в насилии над женщинами

Поведение актера Михаила Ефремова, ставшего виновников смертельного ДТП в центе Москвы 8 июня, раскритировал его знакомый Валерий Сергеев, театральный режиссер.
По словам Сергеева, выпивший Ефремов нередко бил женщин. При этом актер был в состоянии алкогольного опьянения, заявил знакомый актера в эфире «Россия 1», пишет Topnews.
«Все были свидетелями его знаменитых пьяных гастролей в Сочи в 1991 году. Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин», — рассказал Сергеев.
Известно, что официально Ефремов был женат пять раз, однако его спутницы о побоях не сообщали. Не уточнил имена избитых и режиссер.
В то же время вдова погибшего Сергея Захарова, Ирина Стерхова показала их скромную арендованную квартиру, где они прожили около семи лет. По словам Стерховой, погибший всегда хвалил ее блюда, а она сама, желая сохранить эффект присутствия близкого человека, до сих пор не меняет постельное белье.
Как ранее писал Topnews, супруга Захарова выкинула венок, который якобы появился на могиле водителя «Лады» от имени актера.СМИ, со слов родственников, писали, что те нашли венок от Ефремова на 9-й день после смерти Сергея. Однако Ирина вынесла цветы за ограду. Позже венок вернули на прежнее место