«Пил и бил»: коллега Ефремова обвинил актера в насилии над женщинами

Он заявил о жестоком обращении актера с представительницами слабого пола.

По словам Сергеева, выпивший Ефремов нередко бил женщин. При этом актер был в состоянии алкогольного опьянения, заявил знакомый актера в эфире «Россия 1», пишет Topnews.

«Все были свидетелями его знаменитых пьяных гастролей в Сочи в 1991 году. Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин», — рассказал Сергеев.

Известно, что официально Ефремов был женат пять раз, однако его спутницы о побоях не сообщали. Не уточнил имена избитых и режиссер.

В то же время вдова погибшего Сергея Захарова, Ирина Стерхова показала их скромную арендованную квартиру, где они прожили около семи лет. По словам Стерховой, погибший всегда хвалил ее блюда, а она сама, желая сохранить эффект присутствия близкого человека, до сих пор не меняет постельное белье.

Стерхова рассказала, что Захаров был крайне хозяйственным человеком, который делал всю работу по дому. Так, без помощи специалистов он собрал кухню и установил кондиционер в гостиной. Теперь женщине приходится тянуть на себе весь быт, заявила она в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Женщина рассказала, что они с Захаровым познакомились 22 года назад через общего врача. У мужчины были законная жена и сын. Последний был еще маленьким, из-за чего пара не стала регистрировать брак, а Захаров и не подал на развод. Напомним, что в Сергей Захаров, работавший водителем в одной из московских фирм, погиб в результате лобового столкновения с автомобилем актера Михаила Ефремова. Инцидент случился поздно вечером 8 июня, а 9 июня Захаров скончался от полученных травм. Михаилу Ефремову, который находится под домашним арестом по решению суда, грозит 12-летний срок. Адвокат Ефремова сообщает о плохом самочувствии актера, который находится в депрессии.