НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕЙТЕ КОФЕ ⟩ 21 июня - день летнего Солнцестояния: что можно, а что нельзя делать

Именно эту дату назвали отправной точкой в новую жизнь, и это обещает обновление нашего мира. В воскресенье мы сможем увидеть первые намеки на это. По словам астрологов, уже ничто не будет прежним. Консерваторов это, возможно, огорчит, но не стоит отчаиваться: все, что вы цените, можно сохранить, а плохое, напротив, исправить. Главное, смотреть в будущее с оптимизмом, ведь солнечное затмение даст первые плоды для радости и принесет долгожданные перемены.

Кроме того, по мнению астрологов, день летнего Солнцестояния - день Силы, в который происходит кульминация энергии всего живого. В эти сутки предки совершали обряды и ритуалы, связанные с огнем, водой и травами, приобретающими еще больше целебных свойств.

Риски затмения 21 июня 2020

Вас могут ждать проблемы не только в сам день затмения, но и за несколько после него. В это время могут возникнуть: непредвиденные трудности, как будто кто-то палки в колеса ставит, конфликты нестабильный эмоциональный фон, беспочвенная агрессия период затмения может быть похож на некий барьер, клетку, в которую вы временно попадаете, и не можете выбраться. Это может проявляться как в подавленном настроении и состоянии, так и в постоянных неудачах, которые мешают работе и личной жизни.

Опасно относиться к этой «клетке» агрессивно - пытаться биться об нее, чтобы вырваться. Также не стоит становиться апатичным - иначе рискуете остаться таким надолго. Лучше относиться к проблеме вдумчиво - понимать, что вы не сходите с ума, и вас не сглазили - просто, как говорится, не так стали планеты.

Кроме негатива затмение принесет массу полезных перемен: можно получить неожиданный подарок судьбы, если вы его «заслужили». В этот день многие получают именно то, к чему привели их предыдущие действия: что посеяли, то и пожинают.

Что нужно делать в день солнцестояния:

навести порядок дома, выбросить ненужный хлам;

не сквернословить; беречь здоровье;

не допускать обострения хронических заболеваний;

считается, что в период затмения вы можете избавиться от пороков - зависти, злобы, желания мести, ревности - для этого раздумывайте о негативном влиянии их на свой духовный мир, просите прощения у людей, которых обидели;

написать недостатки, от которых хотите избавиться на бумаге (ни в коем случае не писать имена людей). Бумагу стоит сжечь;

сходить в баню и париться с травяным веником - такой ритуал очищает физически и энергетически;

искупаться в водоеме - предки верили, что это принесет исцеление.

Что нельзя делать во время затмения: