НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕЙТЕ КОФЕ ⟩ 21 июня - день летнего Солнцестояния: что можно, а что нельзя делать

В воскресенье, 21 июня 2020, произойдет сразу несколько астрономических явлений, которые, по мнению астрологов, влияют на здоровье и самочувствие, пишет ivona.bigmir.net.
Так, в этот день будем наблюдать так называемое Кольцевое Солнечное затмение, которое совпадет с летним Солнцестоянием.
Именно эту дату назвали отправной точкой в новую жизнь, и это обещает обновление нашего мира. В воскресенье мы сможем увидеть первые намеки на это. По словам астрологов, уже ничто не будет прежним. Консерваторов это, возможно, огорчит, но не стоит отчаиваться: все, что вы цените, можно сохранить, а плохое, напротив, исправить. Главное, смотреть в будущее с оптимизмом, ведь солнечное затмение даст первые плоды для радости и принесет долгожданные перемены.
Кроме того, по мнению астрологов, день летнего Солнцестояния - день Силы, в который происходит кульминация энергии всего живого. В эти сутки предки совершали обряды и ритуалы, связанные с огнем, водой и травами, приобретающими еще больше целебных свойств.
Риски затмения 21 июня 2020
Вас могут ждать проблемы не только в сам день затмения, но и за несколько после него. В это время могут возникнуть: непредвиденные трудности, как будто кто-то палки в колеса ставит, конфликты нестабильный эмоциональный фон, беспочвенная агрессия период затмения может быть похож на некий барьер, клетку, в которую вы временно попадаете, и не можете выбраться. Это может проявляться как в подавленном настроении и состоянии, так и в постоянных неудачах, которые мешают работе и личной жизни.
Опасно относиться к этой «клетке» агрессивно - пытаться биться об нее, чтобы вырваться. Также не стоит становиться апатичным - иначе рискуете остаться таким надолго. Лучше относиться к проблеме вдумчиво - понимать, что вы не сходите с ума, и вас не сглазили - просто, как говорится, не так стали планеты.
Кроме негатива затмение принесет массу полезных перемен: можно получить неожиданный подарок судьбы, если вы его «заслужили». В этот день многие получают именно то, к чему привели их предыдущие действия: что посеяли, то и пожинают.
Что нужно делать в день солнцестояния:
- навести порядок дома, выбросить ненужный хлам;
- не сквернословить; беречь здоровье;
- не допускать обострения хронических заболеваний;
- считается, что в период затмения вы можете избавиться от пороков - зависти, злобы, желания мести, ревности - для этого раздумывайте о негативном влиянии их на свой духовный мир, просите прощения у людей, которых обидели;
- написать недостатки, от которых хотите избавиться на бумаге (ни в коем случае не писать имена людей). Бумагу стоит сжечь;
- сходить в баню и париться с травяным веником - такой ритуал очищает физически и энергетически;
- искупаться в водоеме - предки верили, что это принесет исцеление.
Что нельзя делать во время затмения:
- смотреть на затмение - иначе можно навлечь беду на свой дом;
- не стоит есть мясо, молоко, рыбу, яйца - лучше попоститься;
- не стоит пить кофе, есть сладости, курить и пить алкоголь;
- начинать новые дела - это время для завершения дел уже начатых; нельзя сквернословить, проклинать, раздражаться;
- ни в коем случае нельзя наносить вред природе и рвать цветы; обламывать деревья;
- сидеть одному дома, поддаваться унынию - лучше провести день на природе с приятными вам людьми. Считается, что это сделает позитивную закладку на целых полгода;
- следует отказаться по возможности от важных встреч, переговоров, личных инициатив и принятия ответственности. Судьбоносные решения и попытки изменить жизнь в такое время будут не только бессмысленными, но и разрушительными для вашей судьбы;
- не доверяйте рекламе, советам малознакомых людей, сплетням. Астрологи рекомендуют отказаться от интриг и оживленных разговоров с посторонними. Все это может оставить негативный след на вашей дальнейшей жизни;
- постарайтесь не покупать что-то новое, это чревато крупными расходами. Желательно избегать серьезных финансовых операций, а также решений, которые могут значительно повлиять на вашу карьеру.