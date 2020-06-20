Актёра Михаила Ефремова признали вменяемым

Ефремов в свою очередь вёл себя корректно и вежливо, но находился в депрессивном состоянии. Актёр не отрицал наркотической зависимости, рассказывал о регулярных загулах, а также сообщил, что почти не помнит происходящего вечером смертельного ДТП.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.