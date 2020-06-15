Пн, 15.06.2020
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СМОТРИ ⟩ Этот молодой эстонский парнишка заставляет девушек пищать лишь от того, что он вышел в город

Эстонский исполнитель Pluuto

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Лето - отличное время для артистов, особенно, после коронакризиса. Народ требует свежих песен и хитов. Эстонский музыкант Pluuto не остался в стороне и представил поклонникам сразу и песню, и клип. 

В эстонском шоубизе о парне узнали полтора года назад, когда вышел его первый трек «Mõtetes». Официально его зовут Хенри Орлов, он уже успел посотрудничать с самыми известными деятелями отечественной рэп-эстрады, пишет Uudised.tv3.ee.

В новом треке певец слился в музыкальном экстазе с исполнительницей по имени heleza, по паспорту ее зовут Хелена Пыльдмаа, до этого она уже работала в дуэете HOAX. 

Автор нового видео - Сандер Петерсон, музыкальные продюсеры - 7ink и Карл Киллинг. 

Смотрите и слушайте! Кажется, получилось весьма эффектно! 

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