СМОТРИ ⟩ Этот молодой эстонский парнишка заставляет девушек пищать лишь от того, что он вышел в город

В эстонском шоубизе о парне узнали полтора года назад, когда вышел его первый трек «Mõtetes». Официально его зовут Хенри Орлов, он уже успел посотрудничать с самыми известными деятелями отечественной рэп-эстрады, пишет Uudised.tv3.ee.