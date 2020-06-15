СМОТРИ ⟩ Этот молодой эстонский парнишка заставляет девушек пищать лишь от того, что он вышел в город

Лето - отличное время для артистов, особенно, после коронакризиса. Народ требует свежих песен и хитов. Эстонский музыкант Pluuto не остался в стороне и представил поклонникам сразу и песню, и клип.
В эстонском шоубизе о парне узнали полтора года назад, когда вышел его первый трек «Mõtetes». Официально его зовут Хенри Орлов, он уже успел посотрудничать с самыми известными деятелями отечественной рэп-эстрады, пишет Uudised.tv3.ee.
В новом треке певец слился в музыкальном экстазе с исполнительницей по имени heleza, по паспорту ее зовут Хелена Пыльдмаа, до этого она уже работала в дуэете HOAX.
Автор нового видео - Сандер Петерсон, музыкальные продюсеры - 7ink и Карл Киллинг.
Смотрите и слушайте! Кажется, получилось весьма эффектно!