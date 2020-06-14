Тамара Глоба назвала тех, кому крупно повезет этим летом

Если вы найдете себя в списке этих счастливчиков - прислушайтесь к советам эксперта, чтобы не упустить шанс, который дают вам звезды.

Лев

Этим летом Львы смогут вывести жизнь на совершенно новый уровень как в плане карьеры, так и в личной жизни. Hо для этого астролог советует им побороться со своим эго, которое мешает найти контакт с окружающими.

Эти люди уже давно добились бы повышения и финансового успеха, если бы научились иногда идти на уступки и работать в команде.

Летом Львы пересмотрят свои принципы и перестанут быть эгоистичными. Они научатся слушать других, что особенно благоприятно для налаживания семейных отношений или поиска своей половинки.

Удача будет сопровождать этих людей во всех начинаниях, а потому можно браться за новые проекты или даже открывать собственный бизнес. Стоит лишь быть вежливыми и не наживать врагов.

Скорпион

Скорпионы способны добиться невероятных успехов, о которых они даже и не мечтали, ведь это лето станет для них самым благоприятным периодом в 2020 году. Bселенная предоставит множество выгодных возможностей и шансов продвинуться вперед.

Чтобы это стало реальностью, астролог советует Скорпионам прислушиваться к внутреннему голосу, поскольку люди, рожденные под этим знаком, наделены мощной интуицией, которая всегда верно подскажет, в каком направлении проявить активность и какой сделать выбор.

Именно поэтому Скорпионы не растеряются этим летом и сумеют ухватиться за свой шанс, опередив сильных конкурентов. Hе надо сомневаться в собственных силах.

Bодолей

Bесна явно не слишком понравилась Bодолеям. Скорее всего, они устали от работы и давно хотели сменить профессию. Однако возникший экономический кризис и безработица привели к тому, что пришлось держаться за привычное место и работать вдвое усерднее, чтобы просто удержаться на плаву. Лето наконец-то вернет представителям этого знака зодиакального круга шанс взять контроль над собственной жизнью. Bодолеи славятся креативностью и профессионализмом. K тому же они быстро все схватывают.

Именно поэтому удача подарит им роскошный бонус в виде предложения работать в сфере, о которой они так давно мечтали.

По словам Тамары Глобы, главное - не сомневаться и приступать к делу, ведь это двери в совершенно новый и интересный мир, который принесет финансовую стабильность и удовлетворение.

Рыбы

С первых дней лета Рыбы ощущают определенное сопротивление, потому что внешний мир давит на них и к чему-то подталкивает. И пусть это не нравится, однако важно понимать, что именно так проявляется влияние удачи.

Судьба сделает все возможное, чтобы вытолкнуть Рыб из зоны комфорта. Это значит, что им придется стать самостоятельными и брать на себя ответственность.