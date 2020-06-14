ФОТО ⟩ Одно лицо! Дочь Таави Рыйваса становится все больше похожа на мать

В семье Луизы и Таави Рыйваса подрастают трое ребятишек. Старшая дочь все больше и больше становится похожа на свою маму-певицу Луизу Рыйвас, в прошлом Вярк.
В социальных сетях жена Таави Рыйваса поделилась веселым летним снимком, на котором они невероятно похожи с 11-летней дочерью Мииной Рианной.
Луиза Рыйвас объяснила их радостные лица на снимке последним школьным днем, а то, что на них с дочерью одинаковые очки – удачной покупкой.
«Мы купили долгожданные «синие очки», – хвастается Луиза, имея в виду очки с защитой от ультрафиолета, вредного синего света и бликов.