Вс, 14.06.2020
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ФОТО ⟩ Одно лицо! Дочь Таави Рыйваса становится все больше похожа на мать

Таави Рыйвас с супругой.

ФОТО: Konstantin Sednev

В семье Луизы и Таави Рыйваса подрастают трое ребятишек. Старшая дочь все больше и больше становится похожа на свою маму-певицу Луизу Рыйвас, в прошлом Вярк.

В социальных сетях жена Таави Рыйваса поделилась веселым летним снимком, на котором они невероятно похожи с 11-летней дочерью Мииной Рианной.

Луиза Рыйвас объяснила их радостные лица на снимке последним школьным днем, а то, что на них с дочерью одинаковые очки – удачной покупкой.

«Мы купили долгожданные «синие очки», – хвастается Луиза, имея в виду очки с защитой от ультрафиолета, вредного синего света и бликов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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