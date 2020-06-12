Рената Литвинова поддержала Ефремова после смертельного ДТП

Она призвала в своем Instagram проявить милосердие по отношению к Ефремову, передает Gazeta.

Актриса добавила, что знакома с травлей с самого детства.

«Я знаю, что это такое с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего», — заявила Литвинова.

По ее мнению, произошедшее является «драмой со всех сторон». Она отметила, что с Ефремовым тоже «случилось горе».