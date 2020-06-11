Никогда бы не подумал! Знаменитости, чьи имена мы произносим неправильно

Вероятно, еще со школьной скамьи многие хранят воспоминание о том, как однажды один из учителей исковеркал их фамилию. Неверное произношение сопровождалось громким хохотом класса и полным обиды взглядом «жертвы» несправедливой ситуации. Но это еще ничто по сравнению с тем, как без зазрения совести люди со всех уголков мира допускают ошибку, казалось бы, в крайне простых именах и фамилиях знаменитостей, пишет Ofigenno.com.
Неверно: Деми Мур
Верно: Деми Мор
Неверно: Барбра Стрейзанд
Верно: Барбра Страйсэнд
Неверно: Мартин Скорсезе
Верно: Мартин Скорсеси
Неверно: Кэтрин Зета-Джонс
Верно: Кэтрин Зита-Джонс
Неверно: Бейонсе
Верно: Бейонсей
Неверно: Кейт Бланшетт
Верно: Кейт Бланчитт
Надеемся, короткий ликбез по именам знаменитостей развеял некоторые устоявшиеся заблуждения. Теперь можно смело исправлять друзей и знакомых, которые тоже допускают подобные ошибки.