Никогда бы не подумал! Знаменитости, чьи имена мы произносим неправильно

Вероятно, еще со школьной скамьи многие хранят воспоминание о том, как однажды один из учителей исковеркал их фамилию. Неверное произношение сопровождалось громким хохотом класса и полным обиды взглядом «жертвы» несправедливой ситуации. Но это еще ничто по сравнению с тем, как без зазрения совести люди со всех уголков мира допускают ошибку, казалось бы, в крайне простых именах и фамилиях знаменитостей, пишет Ofigenno.com.