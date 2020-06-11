Чт, 11.06.2020
Эстонская красотка заворожила поклонников непривычным образом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Никогда бы не подумал! Знаменитости, чьи имена мы произносим неправильно

Бейонсе.

ФОТО: GABRIEL BOUYS/AFP

Вероятно, еще со школьной скамьи многие хранят воспоминание о том, как однажды один из учителей исковеркал их фамилию. Неверное произношение сопровождалось громким хохотом класса и полным обиды взглядом «жертвы» несправедливой ситуации. Но это еще ничто по сравнению с тем, как без зазрения совести люди со всех уголков мира допускают ошибку, казалось бы, в крайне простых именах и фамилиях знаменитостей, пишет Ofigenno.com.

Неверно: Деми Мур

Деми Мур.

ФОТО: Jordan Strauss/AP

Верно: Деми Мор

Неверно: Барбра Стрейзанд

Барбара Стрейзанд 

ФОТО: Reuters

Верно: Барбра Страйсэнд

Неверно: Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе

ФОТО: Michael Pegram/IS/MPI/Capital Pictures/MP/IS/MPI/Capital Pictures

Верно: Мартин Скорсеси

Неверно: Кэтрин Зета-Джонс

Фрэнк Мозес (Брюс Уиллис) в сложном положении — меж двух огней: Катей (Кэтрин Зета-Джонс) и Сарой (Мэри-Луиза Паркер).

ФОТО: Кадр из фильма

Верно: Кэтрин Зита-Джонс

Неверно: Бейонсе

Бейонсе.

ФОТО: O'Connor / AFF/PA Images

Верно: Бейонсей

Неверно: Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

ФОТО: ANNEGRET HILSE/REUTERS

Верно: Кейт Бланчитт

Надеемся, короткий ликбез по именам знаменитостей развеял некоторые устоявшиеся заблуждения. Теперь можно смело исправлять друзей и знакомых, которые тоже допускают подобные ошибки. 

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