YouTube утер фирме Kalev нос и стал самым любимым брендом у жителей Эстонии

На третьем месте оказалась фирма Coop - это вам и банк, и сеть магазинов по всей республике. Также в десятке народных любимчиков красуются Facebook, ERR, Google, Selver, Swedbank, iPhone и Nike. Ни одно издание концерна Postimees Grupp, к сожалению, в ТОП-10 не вошло. Но Limon не сдается!