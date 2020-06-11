YouTube утер фирме Kalev нос и стал самым любимым брендом у жителей Эстонии

Фирма Kantar Emor этой весной в 11-й раз провела исследование с целью выявить самый любимый народом Эстонии бренд. YouTube впервые возглавил этот рейтинг, сместив с позиции лидера производителя шоколада и сладостей Kalev, пишет Uudised.tv3.ee со ссылкой на BNS.
На третьем месте оказалась фирма Coop - это вам и банк, и сеть магазинов по всей республике. Также в десятке народных любимчиков красуются Facebook, ERR, Google, Selver, Swedbank, iPhone и Nike. Ни одно издание концерна Postimees Grupp, к сожалению, в ТОП-10 не вошло. Но Limon не сдается!
Эксперт по исследованиям Kantar Emor Катрин Мяннасте отметила, что на успех YouTube могло существенно повлиять чрезвычайное положение в стране, из-за чего увеличилось время использования медиаканалов в целом. «Та же причина повлияла на популярность Facebook, количество любителей этой соцсети выросло среди людей среднего и пожилого возраста».