Ср, 10.06.2020
Эстонская Рапунцель завораживает своими волосами и не только! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Дарья Мороз показала грудь без бюстгальтера

Дарья Мороз

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

​Дарья Мороз поделилась откровенным фото на своей официальной странице в Instagram.

Дарья Мороз сфотографировалась в вызывающей позе, «забыв» про нижнее белье. Она примерила прозрачную розовую блузу, черный брючный костюм с цветочной вышивкой и черные ботинки-дерби. В таком виде 36-летняя актриса уселась в позу лотоса, подняв руку, — и тем самым как бы невзначай продемонстрировав грудь.

«Когда цветы прорастают сквозь кожу!» — прокомментировала свой образ бывшая жена Константина Богомолова.

Это далеко не первое откровенное фото Дарьи Мороз, но фанаты каждый раз радуются подобным кадрам. 

НАВЕРХ