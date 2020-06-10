ФОТО ⟩ Дарья Мороз показала грудь без бюстгальтера

Дарья Мороз поделилась откровенным фото на своей официальной странице в Instagram.
Дарья Мороз сфотографировалась в вызывающей позе, «забыв» про нижнее белье. Она примерила прозрачную розовую блузу, черный брючный костюм с цветочной вышивкой и черные ботинки-дерби. В таком виде 36-летняя актриса уселась в позу лотоса, подняв руку, — и тем самым как бы невзначай продемонстрировав грудь.
«Когда цветы прорастают сквозь кожу!» — прокомментировала свой образ бывшая жена Константина Богомолова.
Это далеко не первое откровенное фото Дарьи Мороз, но фанаты каждый раз радуются подобным кадрам.