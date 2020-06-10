ФОТО ⟩ Дарья Мороз показала грудь без бюстгальтера

Дарья Мороз сфотографировалась в вызывающей позе, «забыв» про нижнее белье. Она примерила прозрачную розовую блузу, черный брючный костюм с цветочной вышивкой и черные ботинки-дерби. В таком виде 36-летняя актриса уселась в позу лотоса, подняв руку, — и тем самым как бы невзначай продемонстрировав грудь.