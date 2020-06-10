Любовь Успенская винит себя в смертельном ДТП с Ефремовым

Любовь Успенская укоряет себя за то, что во время недавнего разговора с артистом Михаилом Ефремовым по телефону не смогла предчувствовать надвигающуюся беду, передает TopNews.

Звезда шансона подчеркнула, что творческим людям, таким, как Михаил Ефремов, сложно сидеть без дела. В условиях самоизоляции находиться в условиях ограничения своих действий особенно тяжело, подчеркнула она.

Как говорит певица, некоторые просто-напросто не могли совладать с собой и поддались своим слабостям.

«Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться „без дела. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни, и поддались своим слабостям», — отметила Успенская.

Артистка добавила, что не пытается никого оправдывать и защищать. При этом она уверена, что никакой закон не накажет Ефремова жестче, чем он уже сделал это сам, потому что «ему жить с этим до конца своих дней».

Однако она заявила, что могла бы вытащить Ефремова из той депрессии, в которой он находился.

«Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы… Мне кажется я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило», — посетовала Успенская.