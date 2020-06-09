«Не помню, сколько пил»: Ефремов впервые рассказал о страшном ДТП

Актер Михаил Ефремов рассказал, что совсем не помнит вчерашний вечер, и не может сказать, сколько алкоголя он выпил. Артист, который устроил аварию в центре Москвы, назвал ее «чудовищной» и пожаловался на плохое самочувствие.

В данный момент в отношении Ефремова решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что следователи не могли провести допрос Михаила Ефремова, устроившего накануне смертельное ДТП в центре Москвы. Артист все время жаловался на плохое самочувствие, говорил, что ему тяжело дышать.

Как стало известно 5-tv.ru, врачи, приезжавшие сегодня на вызов к Михаилу Ефремову, поставили актеру диагноз хроническая обструктивная болезнь легких. Это заболевание характеризуется затруднением прохождения воздуха через дыхательные пути.