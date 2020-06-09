СКОЛЬКО ВЫПИЛ АРТИСТ? ⟩ Врачи психиатрической бригады приехали к Ефремову со смирительной рубашкой

Сам Ефремов в момент аварии управлял своей иномаркой Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии. На видео, снятом свидетелями катастрофы, звезда нетвердо передвигается и еле говорит. Такое поведение можно было бы списать на шок, если бы не результаты экспертизы. Как передает издание Baza, в крови заслуженного артиста обнаружено 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле.

Портал Teleprogramma.pro обратился с просьбой прокомментировать данные показатели к эксперту – наркологу Сергею Полятыкину. Он объяснил, что если измерять указанные промилле водкой, то выпил Михаил Олегович как минимум пятую часть бутылки беленькой.

«2.1 промилле – это не меньше 200 граммов. Но мы не знаем подробностей того, через сколько времени, выпив, он сел за руль. Уже 50 мл крепкого алкоголя влияет на организм человека – его реакцию, внимание. А нужно еще учитывать его физиологические особенности, такие как стаж употребления, состояние организма – усталость и так далее. Не зря же говорят, что бывает ощущение, что заснул за рулем».

К Михаилу Ефремову приехала психиатрическая бригада врачей из частной клиники. Как стало известно 5-tv.ru, на их приезде настояла супруга артиста, который днем ранее устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве.

На кадрах видно, что один из медиков перед тем, как войти в дом, взял с собой смирительную рубашку.

Меж тем, адвокат Ефремова сообщил, что актер признал вину и сообщил, что актер готов сотрудничать со следствием и помочь семье погибшего мужчины.

Ранее стало известно, что артист не явился на допрос к 11 утра. В настоящий момент полиция окружила дом артиста, там же продолжают дежурить несколько неотложек.