Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер в больнице

«Водитель, получивший серьезные телесные повреждения вчера на Смоленской площади в результате ДТП, скончался в медучреждении», - рассказали там.

Ранее сообщалось, что состояние мужчины, которого спасатели извлекли из машины, оценивалось как тяжелое. В бессознательном состоянии его доставили в НИИ имени Склифосовского, где у него диагностировали несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму головы.

Как сообщил в эфире телеканал «Москва 24», погибший — 57-летний Сергей Захаров. Он работал водителем-курьером. Такую же информацию сообщил Telegram-канал Baza.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.