В ШЕЛКОВОМ ПЛАТЬЕ ⟩ Эстонская красотка заворожила поклонников непривычным образом

Блогер из Эстонии Анита Сибул, которую СМИ прозвали королевой снимков в бикини, куда чаще предстает перед поклонниками в купальниках, чем в верхней одежде.
Девушка до закрытия границ не упускала ни одной возможности выбраться в теплые страны и, по понятным причинам, в основном публиковала фото у бассейнов или на берегу моря. Однако на днях в ее Instagram появилось фото в удивительно красивом шелковом платье нежно-розового цвета. Поклонники не стали скрывать восхищения и засыпали девушку комплиментами.
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