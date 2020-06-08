В ШЕЛКОВОМ ПЛАТЬЕ ⟩ Эстонская красотка заворожила поклонников непривычным образом

Девушка до закрытия границ не упускала ни одной возможности выбраться в теплые страны и, по понятным причинам, в основном публиковала фото у бассейнов или на берегу моря. Однако на днях в ее Instagram появилось фото в удивительно красивом шелковом платье нежно-розового цвета. Поклонники не стали скрывать восхищения и засыпали девушку комплиментами.