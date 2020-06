ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Ника Марула креативно подошла к созданию нового кавера

Ну вы это строго не судите 😂😂 вот такой кавер по фану. Щас столько плохого вокруг и я решила не грузить вас ещё больше а наоборот вспомнить беззаботное время 🖤🖤 Думали записать звук микроволновки, но это было слишком весело 🤣🤣🤣 @lizakaerner мой чудо оператор 🖤 Песня : Rsac &ella -NBA (не мешай) @rsaclive Cover song for fun 🖤 #немешай #кавер #лайв #звуки #странныезвуки #музыка #никапрокопьева #голос #русскаямузыка

A post shared by 𝘕𝘐𝘒𝘈 𝘔𝘈𝘙𝘜𝘓𝘈 (Ника Прокопьева) (@nikamarula) on Jun 3, 2020 at 10:08am PDT