Чт, 4.06.2020
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ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Ника Марула креативно подошла к созданию нового кавера

Ника Марула

ФОТО: Instagram

Певица из Эстонии Ника Марула, котороая осенью прошлого года попробовала свои возможности на российском шоу "Голос", опубликовала новое видео на своей странице в Instagram.

Ника записала свое пение и аккомпанемент несколько раз, что бы при помощи гитары, коробки с хлопьями и цветка в горшке создать законченное произведение.

Смотри видео!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну вы это строго не судите 😂😂 вот такой кавер по фану. Щас столько плохого вокруг и я решила не грузить вас ещё больше а наоборот вспомнить беззаботное время 🖤🖤 Думали записать звук микроволновки, но это было слишком весело 🤣🤣🤣 @lizakaerner мой чудо оператор 🖤 Песня : Rsac &ella -NBA (не мешай) @rsaclive Cover song for fun 🖤 #немешай #кавер #лайв #звуки #странныезвуки #музыка #никапрокопьева #голос #русскаямузыка

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