НЕ МАРБЕЛЬЯ, НО ТОЖЕ ХОРОШО ⟩ Эстонская королева фитнеса показала, как надо отдыхать в Эстонии

Персональный тренер и увлекающаяся фитнесом Кайса Абнер (29) показала, что в Эстонии тоже можно прекрасно отдыхать и наслаждаться жизнью, пишет Elu24.
«Под пальмы пока никак, теплое море можно видеть лишь во сне. Какие варианты? Скулить и ныть и обвинять правительство, инопланетян и сетовать на судьбу... Нет! Я поехала в Пирита, купила джелато, думаю, что 19 градусов тепла - это и есть наше эстонское лето, - пишет Кайса в соцсети. - Я была в коротких шортиках, ноги загорели, а мой нос был красным от солнца в течение нескольких дней. Конечно, что-то не срослось с пальмами, но сосны справляются с их ролью довольно успешно».
«Пирита - не Марбелья, но наше море очень красивого цвета, особенно если вы воспользуетесь программой Adobe Lightroom в Insta», - добавила красотка с юмором. Adobe Lightroom - популярная программа для редактирования изображений.
«По вечерам на расторанных террасах в Старом городе продают два пива по цене одного, и впервые в истории можно услышать эстонскую речь за соседним столиком - просто мистика. Подождите, что не так с этой жизнью?»