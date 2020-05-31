Вс, 31.05.2020
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ГЛАЗ НЕ ОТВЕСТИ ⟩ Фанаты в восторге от 18-летней дочери Екатерины Климовой

Екатерина Климова

ФОТО: Instagram

Актриса поделилась редким снимком с дочкой.

Внешностью 42-летней Екатерины Климовой восхищаются тысячи поклонников. Каждый снимок, которым актриса делится на своей странице в соцсети, вызвает бурный восторг и собирает сотни комплиментов. А на днях Екатерина опубликовала новое фото, на котором сфотографировалась вместе со взрослой дочкой, 18-летней Лизой.

В кадре мама и дочь позировали в стильных нарядах: актриса в белом костюме с юбкой и в бежевых лодочках, а Лиза - в брючном костюме фиалкового цвета, который дополнила кроссовками.

"Прекрасная погода, хоть и дождь! Вкуснейший кофе, пусть пока и навынос!", - подписала фото Климова.

Екатерина Климова

ФОТО: Instagram

Подписчики пришли в восторг от яркого снимка. Поклонники отметили, какой красоткой выросла Лиза. Кроме того, по их мнению, актриса выглядит старшей сестрой своей дочери, а не мамой.

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