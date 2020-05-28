Чт, 28.05.2020
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СМОТРИ И СЛУШАЙ! ⟩ Эстонская модель Диана Хапрова сняла бюстгальтер и исполнила новую песню

Диана Хапрова

ФОТО: Е.Варламов

Модель и певица Диана Хапрова решила не сбавлять темп музыкальной карьеры и выпустила новую песню «Не забуду». Автором новой композиции, как и предыдущей - «Самолет» - стал известный музыкант Сергей Крутихин.

Песня «Не забуду» уже очень скоро зазвучит на лучших радиостанциях страны, а потом появится и на всех цифровых площадках мира! 

«Мне очень легко и интересно работать с Сергеем и его командой из EPIC EGO Music. Вторая песня, как и первая, полностью описывает мое душевное состояние», - сказала модель Диана Хапрова.  

Диана Хапрова

ФОТО: Е.Варламов

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