Петросян впервые опубликовал совместное фото с молодой женой

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись полтора года назад, тогда же в Сети и появилась информация о том, что причиной развода пары стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова.
В начале декабря прошлого года Петросян и Брухунова поженились, но сделали свадьбу скромной и тайной и не стали комментировать изменение своего статуса. В марте этого года влюбленные отправились в долгожданный отпуск в Дубай, где провели несколько недель, и оттуда вернулись уже с новорожденным сыном. Ребенка им подарила суррогатная мать, пишет EG.
При этом Брухунова и Петросян не любят говорить о личной жизни и до сих пор пытаются скрыть подробности своих отношений. Однако Евгений Ваганович все же сделал первый шаг и впервые опубликовал совместное фото с молодой супругой, пишет «ТВ Центр».
На снимке Евгений и Татьяна позируют в одинаковых пальто на лавке и сидят на небольшом расстоянии друг от друга. Снимок Петросян подписал как Family Look, то есть «семейный образ». При этом юморист отключил комментарии к фотографии. Преданные поклонники юмориста уже давно уговаривали его перестать скрывать семейную жизнь, ведь все и так знают о его отношениях с Татьяной.