Петросян впервые опубликовал совместное фото с молодой женой

В начале декабря прошлого года Петросян и Брухунова поженились, но сделали свадьбу скромной и тайной и не стали комментировать изменение своего статуса. В марте этого года влюбленные отправились в долгожданный отпуск в Дубай, где провели несколько недель, и оттуда вернулись уже с новорожденным сыном. Ребенка им подарила суррогатная мать, пишет EG.

При этом Брухунова и Петросян не любят говорить о личной жизни и до сих пор пытаются скрыть подробности своих отношений. Однако Евгений Ваганович все же сделал первый шаг и впервые опубликовал совместное фото с молодой супругой, пишет «ТВ Центр».