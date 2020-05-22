ВИДЕО ⟩ Кот с необыкновенным талантом поставил на место хозяина

Диксон поставил в своей комнате небольшие ворота – он был нападающим, а кот вратарем. И в этой дуэли победил пушистик! Теперь блогер уверен, что ошибся с выбором имени.

Так и знал, что ошибкой было назвать его Мяунуэль Нойер,

– иронизирует Крис Диксон.

Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn — Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020

Видео блогер опубликовал в Сети, после чего оно быстро стало вирусным. Поверх ролика парень наложил голос футбольного комментатора и рев стадиона. В итоге о коте-вратаре узнали в самой "Баварии". В Twitter клуба Мяунуэля похвалили за безупречную игру.