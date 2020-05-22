Пт, 22.05.2020
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ВИДЕО ⟩ Кот с необыкновенным талантом поставил на место хозяина

Кот. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Футбольный энтузиаст и YouTube-блогер Крис Диксон опубликовал на своей странице в Twitter ролик, на котором он играет со своим котом в футбол. Животное зовут Мяунуэль Нойер – в честь немецкого футболиста Мануэля Нойера, вратаря и капитана мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, пишет Сегодня.

Диксон поставил в своей комнате небольшие ворота – он был нападающим, а кот вратарем. И в этой дуэли победил пушистик! Теперь блогер уверен, что ошибся с выбором имени.

Так и знал, что ошибкой было назвать его Мяунуэль Нойер,

– иронизирует Крис Диксон.

Видео блогер опубликовал в Сети, после чего оно быстро стало вирусным. Поверх ролика парень наложил голос футбольного комментатора и рев стадиона. В итоге о коте-вратаре узнали в самой "Баварии". В Twitter клуба Мяунуэля похвалили за безупречную игру.

За три дня видео ретвитнули 75,5 тысячи раз, лайкнули 288 тысяч раз, а посмотрели около 11 млн раз.

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